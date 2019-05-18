"Евровидение-2019". Прямое включение из Тель-Авива
- 18 мая 2019
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Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
Финал песенного конкурса #Евровидение скоро начинается. Наш корреспондент Бен Тавенер ведёт прямое включение из Тель-Авива. Присылайте ваши вопросы!Posted by BBC News Russian on Saturday, 18 May 2019
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