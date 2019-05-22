Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky, Getty Images Image caption Президент Абхазии Рауль Хаджимба

Выборы президента в непризнанной республике Абхазии будут перенесены с июня на август 2019 года. Такого соглашения удалось добиться властям страны и оппозиции.

Первоначально объединенный оппозиционный блок требовал перенести выборы на ноябрь из-за того, что его кандидат в президенты Аслан Бжания тяжело заболел (а по версии оппозиции, мог быть отравлен).

Президент Рауль Хаджимба сначала отказался. Тогда в республике начались демонстрации и перекрытия дорог; в Сухуми остановился городской транспорт. Компромисса удалось достичь в ночь на среду, 22 мая. Теперь перенос выборов должен утвердить парламент, голосование состоится 23 мая.

Кандидаты без политических разногласий

21 июля 2019 года в Абхазии (ее независимость от Грузии признают несколько стран мира, включая Россию) должны были состояться президентские выборы. О своем участии в гонке объявил действующий президент Рауль Хаджимба.

Блок оппозиционных партий и движений выдвинул своего кандидата - Аслана Бжанию. Он - бывший глава службы безопасности Абхазии и уже баллотировался на выборах 2014 года. Тогда он уступил действующему президенту, набрав 35,9% голосов против 50,6% у Хаджимбы.

Абхазия - парламентско-президентская республика с большими полномочиями у президента.

"Это можно назвать суперполномочиями, - говорит Би-би-си независимый политический обозреватель из Сухуми Ахра Смых. - Вдобавок к этому сторонники президента идут работать в исполнительную власть, они же побеждают на выборах в парламент".

У разных сил в Абхазии нет чисто политических противоречий. Все они выступают за независимость республики и за максимально тесное сотрудничество с Россией. "У разных лидеров есть доступ в разные кабинеты высокопоставленных чиновников в Москве", - добавляет Смых.

У политической борьбы в Абхазии - финансово-экономическая основа. Например, оппозиция во главе с Бжанией обвиняет Хаджимбу в неэффективном использовании средств, которые Абхазии выделяет Москва.

В 2017 году Би-би-си подсчитала, что сумма дотаций составила с 2008 года почти 37 млрд рублей.

Оппозиция настаивает на том, чтобы людям без паспорта Абхазии - в первую очередь из России - можно было покупать недвижимость в стране. Действующая власть выступает за строгие ограничительные меры.

Болезнь или отравление?

18 апреля 2019 года состояние здоровья Бжании резко ухудшилось. Его срочно госпитализировали в больницу в Сочи, но не смогли поставить диагноз.

Оттуда Бжанию уже в бессознательном состоянии перевезли в московскую городскую больницу имени Буянова. На следующий день врачи сообщили, что вероятность его смерти в пути была "весьма высокой".

21 апреля в Москву были доставлены два охранника политика Кясоу Дарсалия и Леван Бжания - со схожими симптомами.

Что именно произошло с Бжанией, пока не известно. Московские врачи его диагноз не называли. 2 мая оппозиционеры из Общенационального движения по защите государственности Абхазии провели пресс-конференцию, где впервые предположили, что Бжанию могли отравить.

16 мая семья политика получила результаты независимой медицинской экспертизы из лаборатории в Мюнхене. В документах утверждалось, что в организме политика нашли тяжелые металлы: ртуть и кадмий.

Власти Абхазии версию отравления категорически отрицали. Они на специальном заседании парламента выдвигали версию об аутоиммунном заболевании. Рауль Хаджимба говорил, что "развитие событий в таком русле в первую очередь не выгодно самой власти".

Дороги, туристы и парламент

17 мая оппозиционное движение по защите государственности Абхазии выпустило заявление, где потребовало переноса выборов на более поздний срок. Вскоре была предложена и дата - 23 ноября 2019 года. Власти от переноса даты отказались.

20 мая оппозиция объявила бессрочную акцию гражданского неповиновения. Сухуме был остановлен почти весь городской транспорт, по городу несколько дней можно было передвигаться только на такси.

В ночь на 21 мая оппозиционеры блокировали дорогу, по которой в Абхазию из России едут туристы и грузы. Они пропускали только автомобили срочных служб. Дорога блокировалась около 16 часов, и в абхазских СМИ появились первые новости о том, что акция ударит по туристической отрасли республики: за время блокирования в Абхазию не смогли попасть более 20 туристических автобусов.

21 мая в республике пришлось отменить мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны ХIX века и насильственного выселения горских народов Кавказа в ХХ веке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власть и оппозиция не имеют разногласий по чисто политическим вопросам вроде дружбы с Россией

Весь день 21 мая у парламента Абхазии в Сухуми проходила акция протеста. Само здание было блокировано силовиками.

"Собралось несколько тысяч человек. Не могу сказать точнее, так как рядом с площадью большой парк, и многие были там. Но очевидно, это очень много для Абхазии", - говорит Би-би-си Ахра Смыр.

По его словам, примерно до шести вечера демонстрация была мирной. Потом атмосфера начала меняться, к зданию были стянуты дополнительные группы силовиков, протестующие становились все более агрессивными. В этих условиях власть решилась на переговоры.

Компромисс - если так решит парламент

Утром 22 мая стороны объявили о компромиссе. Оппозиция и президент Хаджимба при посредничестве министра обороны страны Мираба Кишмария договорились, что дата президентских выборов будет сдвинута на 26 августа.

Стороны договорились, что Бжания будет допущен до выборов и сможет из-за болезни пропустить обязательный для всех кандидатов экзамен на владение абхазским языком. По словам представителя оппозиционного блока Теймураза Хижбы, президент Хаджимба лично поручится за то, что его главный политический оппонент абхазский язык знает.

Оппозиция и власть договорились, что никого из собравшихся не будут преследовать за участие в акции. Стороны поблагодарили друг друга за неприменение силы - и разошлись.

Новую дату выборов должен утвердить парламент, где у Хаджимбы большинство. И среди депутатов, говорит Би-би-си Ахра Смыр, есть те, кому этот компромисс не нравится.

На внеочередном заседании 22 мая парламент так и не смог принять никакого решения и вновь соберется для голосования в четверг, 23 мая.