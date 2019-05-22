Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Долгая эпопея с "брекситом" довела Андреа Ледсом до отставки

Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза ("брексит").

Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.

"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", - написала Ледсом в своем "Твиттере", приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.

Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.

Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с "брекситом".

Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по "брекситу".

На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по "брекситу".

Первый референдум прошел в июне 2016 года и закончился победой сторонников выхода из ЕС.