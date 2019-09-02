В Москве задержаны Любовь Соболь, Илья Азар и Николай Ляскин

Правообладатель иллюстрации Фадеичев Сергей Image caption Соболь была одним из организаторов шествия в поддержку политзаключенных и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

В понедельник вечером начались задержания активистов оппозиции, выступающих против недопущения независимых кандидатов на выборы Мосгордумы и требующих освобождения находящихся за решеткой участников несанкционированных митингов в Москве.

Задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Как сообщила начальник предвыборного штаба Соболь Ольга Чезаре, ее отвезли в ОВД Троицка. Сама Соболь с момента задержания не выходит на связь и не отвечает на звонки.

Соболь была одним из организаторов шествия в поддержку политзаключенных и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 31 августа.

Протестующие собрались у метро "Чистые пруды" и прошли по Бульварному кольцу до Пушкинской. Акцию полиция не разгоняла, задержаний не было.

Это был первый за это лето несанкционированный массовый митинг, на котором не было задержаний.

Правообладатель иллюстрации Григоров Гавриил Image caption Илья Азар также участвовал в шествии 31 августа

Но уже в понедельник московское управление МВД завело дело об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания".

К вечеру в ОВД также оказались соратник Алексея Навального, оппозиционный политик Николай Ляскин и журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Оба они участвовали в шествии.

Помощница Ляскина сообщила, что за ним "приехал второй оперполк".

Оппозиционера отвезли в ОВД "Мещанское", где на него составили протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП. По этой части предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Административный арест в этом случае не предполагается, поэтому Ляскина отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд.

Илья Азар сообщил о своем задержании в телеграм-канале.

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует", - написал Азар.

Азар также пишет, что в ОВД "Красносельский" его доставили сотрудники второго оперативного полка, "оставляют на ночь".

Его адвокат Татьяна Молоканова, прибывшая в ОВД, сообщила Би-би-си, что Азар был задержан в 21.10, у него изъяли очки и оставили на ночь в полиции.

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption Адвокаты Ильи Азара сообщили Би-би-си, что ему грозит обвинение по части 8 статьи 20.2 КОАП

Адвокат Михаил Бирюков ожидает, что протоколы по части 8 статьи 20.2 КОАП будут составлены во вторник утром, после чего будет решаться вопрос о направлении дела в суд и о доставке в суд Ильи Азара.

Илье Азару грозит до 30 суток административного ареста. Ранее его штрафовали на 10 тыс. рублей за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.

К 10 вечера у ОВД собрались журналисты и муниципальные депутаты от района "Хамовники", им удалось передать Азару воду и зарядку для телефона. Еду у них не приняли.

Затем полицейские заявили, что вводят план "крепость" и перестали пускать людей внутрь и принимать передачи. К этому времени у ОВД уже собралась толпа коллег Азара из разных изданий - "Новой газеты", "Эха Москвы", "Медузы" и "Медиазоны".