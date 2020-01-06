Австралийцы объединились против пожаров. И против премьер-министра

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австралийские волонтеры тушат огонь наравне с пожарными

В Австралии продолжаются самые сильные в истории страны пожары. Они объединили нацию: люди жертвуют деньги, записываются в волонтеры, собирают средства на помощь фермерам. Еще одним объединяющим фактором стало недовольство правительством: от него ждут более эффективных мер, а не того, что премьер-министр в разгар событий уезжает в отпуск.

"Да и само шоссе вовсю полыхало"

В социальных сетях легко найти фотографии и видео, сделанные в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Оранжевое небо, задымление, трупы животных вдоль дорог.

16-летний Габриэль Кам жил с родителями в Балморале - небольшом городе на берегу моря в двух часах езды от Сиднея. "Пожарные говорили нам: готовьтесь, спилите деревья и кустарник рядом с домом, чтобы огонь остановился, но все было бесполезно. Мы были полностью в руках матери-природы, мы были беззащитны", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации The Sidney Morning Herald Image caption Габриэль Кам показывает то, что осталось от дома, где он жил

Огонь уничтожил дом семьи Кам за несколько минут. В окнах там были установлены стекла, способные выдержать удар кувалды. После пожара они оплавились и осыпались мелкими кусочками.

Житель того же городка 67-летний Стив Харрисон - гончар по профессии - понял, что не успевает эвакуироваться. "Мой сад был в огне, дорога до шоссе была в огне, да и само шоссе вовсю полыхало", - вспоминает он.

За пару дней до пожара он сделал убежище, похожее на огнеупорную печь для обжига глиняных предметов. По форме, говорит Харрисон, она получилась весьма похожей на гроб. Он лег в эту печь и закрыл ее. "Огненная буря", как ее характеризует сам житель Балморала, продолжалась около получаса.

Media playback is unsupported on your device Жители Австралии о лесных пожарах: "Люди взвинчены до предела"

Когда дышать стало совсем тяжело, он открыл убежище. Дом полностью сгорел, сад был уничтожен, но мужчина остался жив и почти не пострадал.

Всего с декабря 2019 года огонь в Австралии уничтожил более 1400 домов.

"Это вообще реальная жизнь?"

Советы о том, как себя вести в случае опасности и как оказывать первую помощь, регулярно публикуются в национальных и городских газетах и на популярных сайтах.

Пожарным помогают волонтеры - и уже двое из них погибли при тушении огня. Фермеры спасают на своих защищенных территориях бегущих от огня диких животных.

В конце декабря совладелец фермы на северо-востоке штата Виктория Эндрю Фрешуотер написал в социальной сети LinkedIn: "Если у кого-то есть овцы и крупный рогатый скот в зоне пожаров, мы готовы принять шесть-семь тысяч животных и будем обращаться с ними как со своими".

После того, как пошли первые ответы, свою помощь предложили и другие фермеры. А Фрешуотер написал: "Я осознал, что шесть-семь тысяч - капля в море, к тому же из-за пожаров многих животных можно перевезти только по океану". Он создал страницу на сайте для фандрайзинга и предложил там собирать деньги для срочных нужд фермеров в зоне пожаров. Сотни человек уже пожертвовали суммы от 10 долларов до нескольких тысяч.

Власти штата Виктория 5 января попросили не присылать вещи для помощи пострадавшим. Одежды и предметов первой необходимости уже столько, что их просто негде хранить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Волонтеры готовят и раздают еду пожарным в австралийском городке Вингело

Деньги пострадавшим собирают большие благотворительные организации, фонды помощи фермерам, зоозащитники. Родившиеся в Австралии актриса Николь Кидман и певица Кайли Миноуг пожертвовали таким организациям по 500 тысяч долларов.

Средства собираются везде - от церквей до инстаграм-аккаунта, в котором живущие в Австралии ювелиры-любители показывают свои работы.

4 января 20-летняя пользовательница "Твиттера" под ником earth angel предложила отправить свои эротические фото каждому, кто пришлет ей подтверждение, что пожертвовал благотворительным фондам как минимум 10 долларов.

Сейчас у этой записи 70 тысяч ретвитов и 168 тысяч лайков. Вечером 5 января девушка написала: "В ответ на мой твит собрано приблизительно 700 тысяч долларов. Это вообще реальная жизнь?!"

"Передайте премьеру, чтоб он пошел к черту"

Еще одним объединяющим фактором стало резкое недовольство правительством, которое оказалось не готово к масштабам бедствия.

"Никто бы не смог предсказать такое, - говорит правительство. А ведь эксперты предупреждали его о пожарах в 1988, 1993, 1998, 2001, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах", - это одна из самых популярных записей в группе об Австралии в сообществе Reddit.

Когда пожары уже начались, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уехал в отпуск на Гавайи. В 20-х числах декабря, когда стало известно о гибели двух волонтеров-пожарников, ему пришлось досрочно вернуться, извиняться и оправдываться фразами вроде: "В конце прошлой недели ситуация была совсем не такой, как сегодня".

Правообладатель иллюстрации Pool Image caption Австралийскому премьеру Скотту Моррисону приходится отвечать на большое количество непритяных вопросов от избирателей

"Добро пожаловать в реальный мир, Скомо [Скотт Моррисон]", - так комментировали в соцсетях видео телеканала "Nine news" о посещении премьер-министром небольшого австралийского городка.

Премьер взял за руку беременную девушку, хотя та говорила, что пожмет ему руку, только если оставшиеся без домов люди получат помощь. А потом под выкрики и прямые оскорбления других жителей растерянный Моррисон просто пошел к своей машине.

Еще одно видео снял телеканал "7 News". Перед съемочной группой остановилась пожарная машина, и выглянувший в окно пожарный (а к ним в Австралии всегда относились как к национальным героям) произнес: "Вы же из медиа? Передайте премьеру, чтоб он пошел к черту!".

Фраза стала настолько популярной в Австралии, что пожарного в момент ее произнесения стали рисовать на стенах в виде граффити.

Ожидается, что пик активности пожаров придется на январь и февраль. Пока же люди рады даже редким дождям. "Господи, дождь в Канберре, - написал пользователь Reddit 6 января. - Свежесть - это изумительно, дым пропал, птицы вернулись. Пока, по крайней мере".