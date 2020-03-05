Украина назначила новое правительство. Курс Зеленского на омоложение отменяется

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Еще во время триумфальной президентской кампании Владимир Зеленский сполна воспользовался фиксируемым социологами разочарованием украинцев в действующей политической элите и политике в целом.

В ходе избирательной кампании Зеленский поднял на флаг популярный на протяжении последних лет лозунг обновления украинской политики и сам выступал олицетворением этого обновления. В одном из предвыборных роликов тогда еще кандидат в президенты призывал украинцев присоединиться к его команде, делая упор именно на их непричастности к большой политике.

"Не важны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты разговариваешь. Важно - ты никогда не был в политике. И это - самое главное", - обращался тогда к своим потенциальным сторонникам Владимир Зеленский.

В день своего вступления в должность президент Зеленский распустил парламент. А после победы на внеочередных выборах его полувиртуальной партии "Слуга народа" на Украине было сформировано самое молодое в истории Украины правительство: некоторым его членам не было и тридцати лет, а премьеру Алексею Гончаруку было 35.

Однако самое молодое правительство на поверку оказалось и самым недолговечным в украинской истории. Спустя шесть месяцев и четыре дня после утверждения кабинета Гончарука его отправили в отставку после сокрушительной критики со стороны президента.

Подход власти к формированию правительства Дениса Шмыгаля был уже другим: упор Зеленского не только на молодость, но и на опыт можно было считать в его февральском интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Нам нужны люди, которые обладают опытом и пониманием в разных сферах. Нашему правительству не хватает немного таких людей. Как говорит мой отец - может, он не умеет щелкать в интернете, зато у него опыт 40 лет, и он знает, где какая труба лежит, он руками все это делал. Таких людей надо привлекать", - сказал Владимир Зеленский.

Возможно, это заявление объясняет некоторые особенности кадрового состава назначенного в среду кабинета Дениса Шмыгаля - он на девять лет старше, чем его предшественник Алексей Гончарук. Средний возраст членов правительства вырос с 39 до 47 лет.

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