Цены на нефть обвалились на 30%. Это самое резкое падение после войны в Персидском заливе

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Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% после начала торгов в понедельник. Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, после чего стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель, сообщает Блумберг.

Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.

В конце февраля стоимость Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к 45 долларам.

Как отмечает Блумберг, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Агентство при этом ссылается на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

По данным агентств Блумберг и Рейтер, причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию), стала именно позиция Москвы. Как сообщали СМИ, российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти.

Против сланцевой нефти из США?

ОПЕК предлагал продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В России опасаются, что ограничение добычи нефти принесет выгоду США и американским производителям сланцевой нефти

Россия при этом не возражала против продления сделки, но не хотела дополнительного сокращения добычи. Предполагалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тыс. баррелей придется на другие страны, крупнейшая из которых - Россия.

Пресс-секретарь одной из крупнейших российской нефтедобывающих компаний "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что сделка в рамках ОПЕК+ была для России не выгодна.

По его словам, недостаток нефти, который появлялся на мировом рынке после введения ограничений на добычу, быстро замещался за счет поставок сланцевой нефти из США.

"Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу, - сказал Леонтьев агентству ТАСС. - Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла".

Падение рубля

Цена нефти - один из главных показателей для российской экономики, и от нее в значительной степени зависит курс рубля.

В начале марта президент Владимир Путин отмечал, что тогдашний уровень цен (50 долларов за баррель) был приемлемым для России, поскольку бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.

Падение цен значительно ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты. В субботу Центробанк России установил курс рубля на уровне 67,5 руб. за доллар США, а в понедельник российские рынки будут закрыты из-за выходного дня.

Агентство РИА Новости передает, что вслед за падением цен на нефть курс рубля на международном валютном рынке обвалился. Доллар вырос до 72,4 руб., и это самая высокая стоимость американской валюты с февраля 2016 года.

Некоторые российские банки снизили курс рубля в ночь на понедельник. Например, на сайте Альфа-Банка доллар продается по 74,5 руб. Райффайзенбанк продает доллары по 73,8 руб.