Коронавирус: Венеция без туристов, Везувий закрыт. Опустевшая Италия в фотографиях

  • 10 марта 2020

В понедельник власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Мы собрали самые яркие фотографии опустевших итальянских городов.

Венеция Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Площадь Сан-Марко в Венеции обычно переполнена туристами. Но сейчас здесь почти никого нет
Гранд-канал Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Гранд-канал тоже опустел. Большинство гондол стоят на приколе
На улицах Венеции Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Это историческое венецианское кафе называется "Потерянный рай". Сейчас оно потеряло посетителей
Римский Колизей Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещения. Редкие туристы носят маски
Дорога, ведущая на Везувий Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Доступ туристов также закрыт на вулкан Везувий на юге Италии
Пустая лыжная трасса на курорте Понте-ди-Леньо в Ломбардии Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Вспышка коронавируса началась на севере Италии, местные лыжные курорты закрыты. На этой трассе в коммуне Понте-ди-Леньо разнообразие в пейзаж вносит только итальянский флаг
Бергамо Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Так в понедельник выглядел город Бергамо на севере Италии. Он также находится в Ломбардии, примерно в 40 километрах от Милана
Турин Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption А это одна из центральных площадей Турина - еще одного популярного туристического города на севере Италии. Это центр провинции Пьемонт и четвертый по количеству жителей город страны
Прохожие на улицах Турина Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Прохожих на улицах Турина практически нет. Те немногие, кто выходит в город, часто носят маски
Галерея Виктора Эммануила II, Милан Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Это старейший действующий торговый центр в Италии – миланская Галерея Виктора Эммануила II, построенная в конце XIX века. Здесь находятся дорогие магазины, в которых обычно полно посетителей. Милан считается коммерческой столицей Италии
Миланский собор Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption А это площадь перед Миланским собором. Доступ туристов в собор сейчас закрыт, в одну из частей храма могут зайти только желающие помолиться
Стадион в Турине Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption В воскресенье на этом стадионе в Турине при пустых трибунах прошла матч Серии А между местным "Ювентусом" и миланским "Интером". Но теперь все игры в Италии отложены по меньшей мере до начала апреля

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