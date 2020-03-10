Коронавирус: Венеция без туристов, Везувий закрыт. Опустевшая Италия в фотографиях
- 10 марта 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуhttps://www.bbc.com/russian/51811914?at_custom4=56D5F85C-6271-11EA-8552-CEA14744363C&at_custom3=BBC+Russian&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitterО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В понедельник власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Мы собрали самые яркие фотографии опустевших итальянских городов.
- Коронавирус: карантин распространили на всю Италию и на всех прибывающих в Израиль
- Коронавирус в Италии: 133 умерших за день, 16 млн человек в карантине
- Особый режим из-за коронавируса в Москве. Как это будет работать?
...