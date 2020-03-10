"Ограбление века" в Чили. Вооруженные грабители украли из аэропорта $15 млн

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция предполагает, что грабители точно знали, когда деньги прибудут в аэропорт Сантьяго

Группа вооруженных злоумышленников напала на бронированный автомобиль в аэропорту столицы Чили Сантьяго и украла около 15 миллионов долларов, это одно из самых крупных подобных преступлений в истории страны, местные журналисты уже называют его "ограблением века".

Как сообщает чилийская полиция, "от семи до десяти" подозреваемых проникли в терминал на двух автомобилях, а затем напали на броневик с валютой, только что доставленной на территорию страны на одном из самолетов. По данным агентства EFE, грабители использовали машину компании по доставке товаров.

"Они пригрозили охранникам оружием, а затем скрылись с деньгами", - цитирует Франс пресс представителя полиции Оскара Фигероа. По данным полицейских, злоумышленники украли 14 млн долларов и 1 млн евро. В результате инцидента двое охранников получили ранения.

Как сообщает Guardian, чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.

Это уже второе ограбление в аэропорту Сантьяго за последние годы. В 2014 году группа вооруженных злоумышленников похитила из находившегося там фургона около 10 млн долларов. Как отмечает Guardian, после этого начальник службы безопасности аэропорта был уволен.

По данным Франс пресс, в 2017 году еще одна банда грабителей похитила 19 млн долларов из офиса транспортной компании в окрестностях Сантьяго.

Полиции не до преступников?

С октября прошлого года в Чили продолжаются массовые демонстрации против социального неравенства, которые жестко подавляются полицией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чилийскую полицию обвиняют в излишней жестокости при подавлении протестов. Это - демонстрация в Сантьяго по случаю Международного женского дня 8 марта

Вначале демонстранты выражали недовольство повышением стоимости проезда в метро, однако затем начали говорить о гораздо более масштабных проблемах - от дороговизны здравоохранения до плохого качества образования.

При подавлении протестов полиция применяла резиновые пули, в результате чего сотни демонстрантов ослепли. По меньшей мере 26 человек были убиты. Следователи ООН, изучавшие действия чилийских полицейских, обвинили их в серьезных нарушениях прав человека.

Как пишет Guardian, в последние месяцы усилия полиции были в основном направлены на подавление протестов, что привело к росту преступности, в том числе большему количеству вооруженных нападений на автомобили.