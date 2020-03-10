"Взять и обнулить". Пользователи соцсетей обсуждают изменения Конституции и новые сроки для Путина

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Image caption Владимир Путин (справа) готовится выступить перед депутатами Госдумы

Новость о принятии Госдумой поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Путина мгновенно стала главной темой в соцсетях. Поправка была предложена депутатом Валентиной Терешковой в последний момент. В тот же день ее поддержали 380 депутатов, 43 высказались против, один воздержался.

На принятие новой поправки о президентских сроках с большим энтузиазмом отреагировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Он возродил Россию, её армию, экономику, сплотил народ, вернул былую силу, мощь и славу. Если мы с вами желаем, чтобы эта тенденция сохранилась, хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему Президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы," - написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин также счел рациональным предложение об обнулении сроков и возможности участовать Путина в выборах:

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, наоборот, возмутилась в своем твиттере: "Ничего толкового Путин не сделал для нашей страны, промышленности нет, здравоохранение развалено, все нефтяные доходы разворованы по виноградникам в Италии и пентхаусам в Майами. Я 20 лет живу при Путине, моя дочь 6 лет живет при Путине. Не хочу, чтобы и мои внуки жили при нем."

Переворот и коронация

Многие пользователи сетей сравнили неожиданное предложение об изменениях в Конституции с государственным переворотом и предположили, что поправки могут привести к изменению российского политического строя.

Директор ФБК Иван Жданов назвал поправки "конституционным переворотом", а активист Борис Золотаревский написал о происходящем в твиттере: "Госпереворот. Всё остальное — пыль в глаза."

Пропустить Twitter пост , автор: @ZolotorevskiyB Терешкова подчёркивает, что Путин очень скромный и сам никогда бы не предложил законодательно закрепить своё вечное правление, поэтому вся ответственность на предворыных.



Через полчаса Путин приедет в Думу. Фактически на коронацию.



Госпереворот.

Всё остальное — пыль в глаза. pic.twitter.com/XECifbRxCH — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) 10 марта 2020 г.

"Сроки, полномочия, продление, аннулирование...К чёрту подробности! Коронация когда?" - иронизирует анонимный твиттер-блогер "Вашингтонский Обком".

"Плюс 16 лет к 2020 году. 36 лет гибридной монархии. И, пожалуйста, не надо про «расширенные полномочия парламента». Единственный, у кого тут есть полномочия, - это он сам," - рассуждает оппозиционный политик Дмитрий Гудков в своем Телеграм-канале.

Пользователь @_Vitauskas_A вспомнил обсуждения государственного переворота в Украине в российских СМИ: ""Насильственный захват власти или насильственное удержание власти... ".(УК РФ, Статья 278) Когда 6 лет на весь мир кричали про "конституционный переворот в Украине", а случился он почему-то в России. Как же так?"

Шутки о вечном

Другие пользователи отреагировали на возможное обнуление президентских сроков шутками и мемами.

"Приезжает как-то Путин в думу, а Путин ему говорит: не хочешь, Путин, остаться Путиным ещё на много сроков? а Путин ему отвечает: спасибо, Путин, я устал был Путиным, но раз ты, Путин, просишь меня Путина остаться, то я Путин, конечно, останусь Путиным," - шутит в твиттере блогер Сталингулаг.

"Три дня назад нас волновал короновирус. Вчера - курс доллара. Сегодня - вечный Путин. Какая насыщенная жизнь у нас, а вы еще говорите «застой»!" - комментирует соучредитель благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский.

Главный редактор Insider Роман Доброхотов рассказал о попытке объяснить новые поправки иностранным знакомым: "Начал иностранцам объяснять и внезапно сам осознал как же это красиво и лаконично: Путин, чтобы остаться, поменял Конституцию, в которой написал, что он может остаться, потому что поменялась Конституция!"

"Стабильность"

Пользователи представили политическое будущее России в случае, если предложение Терешковой будет окончательно утверждено.

"В 2024 году, кстати, Путину исполнится 72 года. В 2030-м — 78. В 2036-м (когда возможно закончится его возможный шестой срок) — 84," - подсчитал блогер Илья Варламов.

"2036-й. 84-летний Путин идёт на очередной первый срок. Его поддерживает 87-летняя Матвиенко. Военными мультиками заведует 81-летний Шойгу. 76-летний силовик Сечин ведет борьбу с 76-летним либералом Кудриным. О величии державы рассказывает 82-летний Киселёв. Стабильность," - описывает пользователь "Проф. Преображенский".

"Путин сказал, что не против обнулить свои президентские сроки. Те, кто родился при президенте Путине, имеют все шансы умереть при президенте Путине," - мрачно шутит в твиттере комик Руслан Усачев.

"Обнулить"

В соцсетях также пофантазировали, что еще, помимо президентских сроков, можно обнулить: