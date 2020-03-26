Правительство России отменило все авиарейсы за рубеж

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Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение с другими странами. Исключение сделано лишь для рейсов, которые нужны, чтобы вывезти оставшихся за рубежом россиян домой. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

Для того, чтобы россиян, которые планируют вернуться из-за границы, вывезли в Россию, их списки должны поступить в профильные ведомства и в "Аэрофлот" не позднее 27 марта. Помогать россиянам, оставшимся за границей, вернуться на родину должен российский МИД, а средства выделит минфин.

Это лишь одна из нескольких мер, при помощи которых правительство России намерено бороться с эпидемией. Помимо этого органам власти предписано перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу, а регионам - приостановить работу торговых центров и кинотеатров.

В правительстве пообещали разработать меры, которые поддержат сферу услуг и общепита во время эпидемии.

Россия сократила авиасообщение со всеми странами для сдерживания распространения коронавируса 22 марта. Тогда исключение было сделано для регулярных рейсов из Москвы в столицы (или в крупнейшие города, как в случае с Турцией) других государств, а также для чартеров из других стран, на которых россиян вывозят на родину.

Еще раньше, 13 марта, Росавиация временно запретила пассажирские перевозки в Германию, Францию, Испанию и Италию - ограничения затронули около 700 рейсов. Исключения сделали для рейсов в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне - они осуществлялись из терминала F столичного аэропорта Шереметьево. Этот же терминал власти отвели для пассажиров, прибывающих из стран, опасных с точки зрения распространения вируса.

И даже раньше этого запрета рейсы в европейские страны отменили отдельные авиакомпании. Так, например, 11 марта об отмене рейсов в Италию, Францию, Испанию и Германию объявилили S7 и дочерняя компания "Аэрофлота" "Россия".