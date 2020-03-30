Коронавирус в мире: Испания бьет печальные рекорды, принц Чарльз вернулся из изоляции

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В Испании коронавирус за сутки унес жизни 812 человек - это самый высокий показатель в стране за весь период пандемии. Тем временем мировые цены на нефть обрушились до самого низкого уровня за 18 лет, а МОК назвал новые даты олимпиады в Токио.

Коронавирус продолжает распространяться по миру, количество подтвержденных случаев заражения по данным Университета Джонса Хопкинса составляет более 740 тысяч.

Судя по сведениям университета, вирус начинает распространяться быстрее. В пятницу, 27 марта, было зарегистрировано 593 тысячи случаев.

Ситуация обостряется в Испании. В понедельник власти страны сообщили о 812 смертях от коронавируса, это самый высокий показатель в стране за все время пандемии. Теперь Испания на втором месте в мире по смертности от Covid-19, там скончались 7340 человек. Три дня назад смертельных случаев было намного меньше.

Сейчас смертей больше только в Италии, почти 11 тысяч.

Испания ужесточает карантинные меры: почти всех граждан на две недели освободят от работы. Исключение сделают только для работников ряда профессий. Абсолютный карантин введен в Испании с середины марта. Людей призывают не покидать дома без особой надобности.

Международный олимпийский комитет назвал новые даты Олимпиады в Токио. Как и предполагалось, игры перенесены на июль следующего года. МОК рассчитывает, что игры начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. Паралимпийские игры должны начаться 24 августа.

Цены на нефть падают

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху самоизолировался в ожидании результатов теста на коронавирус. То же самое сделали сотрудники его аппарата.

Цены на нефть в понедельник упали до минимума за последние 18 лет. В понедельник цена барреля Brent на бирже ICE опустилась до 22,58 долларов, а баррель американской WTE упал ниже двадцати долларов.

За последний месяц средняя цена барреля нефти снизилась более чем на 50%. Эксперты объясняют это общим падением спроса на фоне карантина во многих странах. Однако в числе причин также называют ценовую войну между Россией Саудовской Аравией, которая началась после того как Россия не договорилась о сокращении добычи нефти со странами нефтедобывающего альянса ОПЕК.

Британский лоукостер EasyJet в понедельник объявил, что приостанавливает все полеты. Из-за пандемии многие страны закрыли границы, и спрос на международные перелеты резко упал. Дату возобновления полетов в компании не назвали.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не все отказались от идеи полететь в другую страну, но немногочисленные путешественники вынуждены прибегать к серьезным мерам защиты.

Парламент Венгрии дал премьеру Виктору Орбану дополнительные полномочия на период чрезвычайного положения. В рамках этих полномочий Орбан может единолично издавать указы, а его правительство сможет продлить чрезвычайное положение, не требуя одобрения парламента.

В Британии из изоляции вернулся наследник престола принц Чарльз. 71-летний принц провел неделю в одиночестве в замке Балморал в Шотландии, после того, как тест показал наличие у него коронавируса.

По мнению профессора Имперского колледжа Лондона Нила Фергюсона, распространение вируса в Британии замедляется. Он ссылается на количество ежедневных госпитализаций. Количество заражающихся ежедневно еще не выровнялось и продолжает расти, но "скорость роста уже меньше", - сказал профессор в эфире Би-би-си.

По последним данным, общее количество заболевших в Британии превысило 19,8 тыс. человек, 1231 умерли.

Карантин в США

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении карантинных мер до 30 апреля. Это значит, что большинство американцев встретят пасху в изоляции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На штат Нью-Йорк пришлось больше заражений, чем на все остальные. Город Нью-Йорк закрыл некоторые улицы для автомобилей в рамках карантина.

Американские эксперты делают мрачные прогнозы. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что из-за коронавируса "умрут тысячи". Главный эпидемиолог США доктор Энтони Фауччи в понедельник заявил, что "не будет удивлен", если вирус унесет жизни ста тысяч американцев.

Президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что коронавирус обнаружили у его близкого друга. "Он постарше меня, и потяжелее. Но он сильный человек. Мы поехали в больницу, а на следующий день он впал в кому", - сказал Трамп.

В понедельник в США скончался певец и композитор Алан Меррилл, один из авторов рок-гимна I Love Rock 'n' Roll. О смерти Меррилла сообщила в "Фейсбуке" его дочь.

"Этим утром коронавирус забрал у меня отца", - говорится в ее посте.