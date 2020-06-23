В центре Минска в автозак "упаковали" очередь у магазина подарков
В центре белоруской столицы силы правопорядка увели в автозак очередь покупателей, выстроившуюся у магазина подарков и сувениров, который продавал футболки с надписью ПСИХ03%. По данным правозащитников и соцсетей, задержаны от 10 до 20 человек.
В соцсетях публикуют видео,записи, на которых видео, как от тяжелой машины защитного цвета бегут люди, молодые и пожилые; сотрудники МВД задерживают тех, кто замешкался.
Среди задержанных, по информации Белорусской ассоциации журналистов, - внештатный репортер агентства БелаПАН репортер Андрей Шевлюга.
Как сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич, задержанные "доставлены в милицию для разбирательств в целях прекращения противоправной деятельности".
Люди из очереди, по словам Ганусевич, препятствовали выезду легкового автомобиля из двора возле магазина.
Чем известен этот магазин?
Очередь покупателей выстроилась у магазина symbal.by вечером во вторник после того, как владельцы магазина заявили о закрытии и распродаже товаров. Магазин торгует товарами с белорусской символикой - майками, толстовками, бейсболками и сувенирами.
В течение последней недели магазин и цех, который производит товары, подверглись многочисленным проверкам официальных огранов - от налоговой инспекции до санитарной службы. Владелец фирмы Павел Белоус сообщил в соцсетях, что магазин прекращает работу с 29 июня и пригласил сделать покупки, "пока товары не арестовали и не конфисковали".
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Белоус сообщает, что Минский горисполком распорядился убрать вывеску магазина, коммунальные службы не подключают электричество, а в магазин с проверками пришли отдел по борьбе с экономическими преступлениями, милиция и МЧС.
На сайте symbal.by нельзя, как обычно, заказать товары - оплатить онлайн можно только "стикеры солидарности", один из которых содержит надпись "ПСИХ03%". Именно из-за этой надписи, как полагают производители, 12 июня милиция задержала партию футболок.
Ставшие мемом пресловутые 3% (и прозвище "Саша 3%" от язвительных сетевых комментаторов) получил действующий белорусский президент при интернет-опросах о популярности претендентов на высший государственный пост, организованных негосударственной прессой.
Показатели нескольких альтернативных претендентов были в 10-20 раз выше. Власти настоятельно "рекомендовали" прессе такие опросы убрать, напомнив, что еще в 2012 году в белорусский Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья "Незаконное проведение опросов общественного мнения".
Официальных данных о рейтинге Лукашенко нет, независимые социологические институты изгнаны из страны.
"Психозом" или "коронапсихозом" Лукашенко называет реакцию руководства стран, предпринявших строгие ограничительные меры во время пандемии коронавируса.
Опасные очереди и "кукловоды"
В Беларуси закончился один из начальных этапов кампании по выборам президента - до 19 июня претендующие соперничать с Александром Лукашенко собирали подписи за выдвижение кандидатами в президенты.
Президентские выборы назначены на 9 августа, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Отличительной чертой нынешней кампании стали многолюдные очереди желающих подписаться за альтернативных Лукашенко кандидатов - люди выстраивались к подписным столикам не только в столице, но и в малых городах, где электорат обычно поддерживал действующего президента.
Наблюдатели в Беларуси назвали происходившее "подписной революцией".
Действующий белорусский президент заявил, что электоратом манипулируют некие "кукловоды", организуют "карусели" по опробованным в ходе "цветных революций" технологиям.
"Кукловодов", как уточнил глава белорусского Госконтроля Иван Тертель, следует искать в руководстве Газпрома, "а может, и выше".
Такой ремаркой Тертель сопроводил комментарий о задержании Виктора Бабарико - экс-руководителя Белгазпромбанка. Белорусские власти обвиняют банк в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации, угрожающей национальной безопасности.
Виктор Бабарико - один из наиболее популярных альтернативных Лукашенко претендентов на президентский пост - 18 июня был арестован и помещен в СИЗО КГБ.
Александр Лукашенко с сыновьями во вторник прилетел в Москву - белорусский президент намерен принять участие в Параде Победы 24 июня.
Ставка на силовой блок
Правоохранительные органы в последние несколько дней массово и с применением силы задерживают людей, выстраивающихся вдоль центральных улиц в Минске и других городах.
По данным МВД, 19 июня, в последний день разрешенных пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, только в Минске были задержаны около 270 человек.
Задержания продолжились в столице и провинции в последующие дни.
Продолжительные административные аресты назначены и оппозиционерам, среди которых политики Николай Статкевич и Павел Северинец, и участникам "протестных" очередей, не замеченным ранее в оппозиционной активности.
Уголовные обвинения выдвинуты против блогера Сергея Тихановского - он также под арестом, а в президентскую гонку, защищая Сергея и его сторонников, вступила жена Тихановского Светлана.
Евросоюз, Великобритания и США потребовали от белорусских властей освобождения задержанных по политическим мотивам и призвали официальный Минск принять меры для проведения мирных, свободных и открытых выборов президента.