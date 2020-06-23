В центре Минска в автозак "упаковали" очередь у магазина подарков

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В центре белоруской столицы силы правопорядка увели в автозак очередь покупателей, выстроившуюся у магазина подарков и сувениров, который продавал футболки с надписью ПСИХ03%. По данным правозащитников и соцсетей, задержаны от 10 до 20 человек.

В соцсетях публикуют видео,записи, на которых видео, как от тяжелой машины защитного цвета бегут люди, молодые и пожилые; сотрудники МВД задерживают тех, кто замешкался.

Среди задержанных, по информации Белорусской ассоциации журналистов, - внештатный репортер агентства БелаПАН репортер Андрей Шевлюга.

Как сообщила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич, задержанные "доставлены в милицию для разбирательств в целях прекращения противоправной деятельности".

Люди из очереди, по словам Ганусевич, препятствовали выезду легкового автомобиля из двора возле магазина.

Чем известен этот магазин?

Очередь покупателей выстроилась у магазина symbal.by вечером во вторник после того, как владельцы магазина заявили о закрытии и распродаже товаров. Магазин торгует товарами с белорусской символикой - майками, толстовками, бейсболками и сувенирами.

В течение последней недели магазин и цех, который производит товары, подверглись многочисленным проверкам официальных огранов - от налоговой инспекции до санитарной службы. Владелец фирмы Павел Белоус сообщил в соцсетях, что магазин прекращает работу с 29 июня и пригласил сделать покупки, "пока товары не арестовали и не конфисковали".

Белоус сообщает, что Минский горисполком распорядился убрать вывеску магазина, коммунальные службы не подключают электричество, а в магазин с проверками пришли отдел по борьбе с экономическими преступлениями, милиция и МЧС.

На сайте symbal.by нельзя, как обычно, заказать товары - оплатить онлайн можно только "стикеры солидарности", один из которых содержит надпись "ПСИХ03%". Именно из-за этой надписи, как полагают производители, 12 июня милиция задержала партию футболок.

Ставшие мемом пресловутые 3% (и прозвище "Саша 3%" от язвительных сетевых комментаторов) получил действующий белорусский президент при интернет-опросах о популярности претендентов на высший государственный пост, организованных негосударственной прессой.

Показатели нескольких альтернативных претендентов были в 10-20 раз выше. Власти настоятельно "рекомендовали" прессе такие опросы убрать, напомнив, что еще в 2012 году в белорусский Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья "Незаконное проведение опросов общественного мнения".

Официальных данных о рейтинге Лукашенко нет, независимые социологические институты изгнаны из страны.

"Психозом" или "коронапсихозом" Лукашенко называет реакцию руководства стран, предпринявших строгие ограничительные меры во время пандемии коронавируса.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Очереди желающих подписаться за альтернативных кандидатов

Опасные очереди и "кукловоды"

В Беларуси закончился один из начальных этапов кампании по выборам президента - до 19 июня претендующие соперничать с Александром Лукашенко собирали подписи за выдвижение кандидатами в президенты.

Президентские выборы назначены на 9 августа, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Отличительной чертой нынешней кампании стали многолюдные очереди желающих подписаться за альтернативных Лукашенко кандидатов - люди выстраивались к подписным столикам не только в столице, но и в малых городах, где электорат обычно поддерживал действующего президента.

Наблюдатели в Беларуси назвали происходившее "подписной революцией".

Действующий белорусский президент заявил, что электоратом манипулируют некие "кукловоды", организуют "карусели" по опробованным в ходе "цветных революций" технологиям.

"Кукловодов", как уточнил глава белорусского Госконтроля Иван Тертель, следует искать в руководстве Газпрома, "а может, и выше".

Такой ремаркой Тертель сопроводил комментарий о задержании Виктора Бабарико - экс-руководителя Белгазпромбанка. Белорусские власти обвиняют банк в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации, угрожающей национальной безопасности.

Виктор Бабарико - один из наиболее популярных альтернативных Лукашенко претендентов на президентский пост - 18 июня был арестован и помещен в СИЗО КГБ.

Александр Лукашенко с сыновьями во вторник прилетел в Москву - белорусский президент намерен принять участие в Параде Победы 24 июня.

Ставка на силовой блок

Правоохранительные органы в последние несколько дней массово и с применением силы задерживают людей, выстраивающихся вдоль центральных улиц в Минске и других городах.

По данным МВД, 19 июня, в последний день разрешенных пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, только в Минске были задержаны около 270 человек.

Задержания продолжились в столице и провинции в последующие дни.

Продолжительные административные аресты назначены и оппозиционерам, среди которых политики Николай Статкевич и Павел Северинец, и участникам "протестных" очередей, не замеченным ранее в оппозиционной активности.

Уголовные обвинения выдвинуты против блогера Сергея Тихановского - он также под арестом, а в президентскую гонку, защищая Сергея и его сторонников, вступила жена Тихановского Светлана.

Евросоюз, Великобритания и США потребовали от белорусских властей освобождения задержанных по политическим мотивам и призвали официальный Минск принять меры для проведения мирных, свободных и открытых выборов президента.