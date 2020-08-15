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В субботу сотни жителей Хабаровска вновь вышли на несогласованные митинги, протестуя против ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала.

По установившейся в июле традиции они собрались на центральной площади Ленина, скандируя лозунги "Свободу!", "Фургал-наш выбор!" и другие, а также прошлись шествием по городу и вернулись к месту сбора.

Протестующие отказываются принимать в качестве главы края Михаила Дегтярева, назначенного после ареста Сергея Фургала, которого они называют народным губернатором.

Оба политика - члены Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

В нынешнюю субботу хабаровчане также выразили поддержку протестующим в Беларуси: у некоторых в руках был бело-красно-белый белорусский флаг, принятый в первые годы независимости страны и ставший символом протестов в августе 2020 года.

"Жыве Беларусь!" - гласил один из транспарантов.

По данным мэрии Хабаровска, количество протестующих с каждой акцией становится все меньше и в нынешнюю субботу на площади Ленина собрались 300-400 человек, а на шествие отправились около 1,5 тыс. человек.

Местные телеграм-каналы, между тем, пишут о примерно 10-15 тысячах участников.

В регионе по-прежнему действует запрет на массовые собрания и публичные мероприятия из-за пандемии коронавируса, и полиция задержала 13 активистов за организацию несанкционированных митингов, а еще 126 участников получили уведомления о правонарушении, сообщила мэрия.

В среду один из самых известных уроженцев Хабаровска среди российской молодежи, рэпер Слава КПСС (также известный как Гнойный) выпустил трэк "Губернатор" с критикой и оскорблениями в адрес Дегтярева.

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Хабаровские пацаны, обращается рэпер к политику, "угостят тебя лещом дальневосточным, ты не зря боишься даже нос высунуть на площадь".

Почему протестует Хабаровск?

Media playback is unsupported on your device Хабаровск без Фургала: гид по протестам в рубрике "Политика. Козлов"

Сергей Фургал был избран губернатором в 2018 году, опередив кандидата от "Единой России". Он получил 70% голосов.

В начале июля губернатор был задержан по подозрению в причастности к убийствам двух предпринимателей в начале 2000-х годов и организации покушения еще на одного.

Убитые бизнесмены были связаны с торговлей металлом - сфера, в которой работал и Фургал. Жена арестованного политика до сих пор владеет долей в одном из предприятий.

Media playback is unsupported on your device "Москва, уходи!" Десятки тысяч людей вышли на митинги в Хабаровском крае

Фургал и его сторонники отрицают эти обвинения и считают их политическим преследованием.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об оставке Фургала. Вместо него временным и.о. губернатора был назначен Михаил Дегтярев, также член ЛДПР.

Акции протеста в Хабаровске продолжаются с 11 июля.