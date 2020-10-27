Эми Кони Барретт утверждена судьей Верховного суда США

Автор фото, EPA

Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. За неделю до выборов это назначение считают важной политической победой Дональда Трампа. Республиканцы, обладающие большинством в сенате, преодолели единодушную оппозицию демократов, голосовавших против.

С ее назначением в обозримом будущем Верховному суду США обеспечено значительное большинство консервативных судей (6:3).

Идеологический баланс мнений в Верховном суде, состоящем из 9 пожизненно избираемых людей, играет решающую роль при принятии наиболее важных законодательных решений в США.

Только одна представительница республиканцев, сенатор Сьюзен Коллинз проголосовала против ставленницы президента. Коллинз самой предстоит тяжелая предвыборная битва в своем штате Мэн.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Судья Верховного суда Кларенс Томас (справа) принял у Барретт присягу в присутствии президента Трампа

Барретт - третья судья Верховного суда, назначенная президентом-республиканцем после Нила Горсача в 2017-м и Бретта Кавано в 2018 году. Она займет вакансию, освободившуюся после смерти в сентябре судьи Рут Гинсбург, придерживавшейся либеральных взглядов.

Демократы в течение нескольких недель пытались доказать. что нового судью должен выдвигать президент, победивший выборах 3 ноября.

Вскоре после голосования в сенате лидер демократов Чак Шумер заявил, что его партия не прекратит борьбу .

Однако у демократов, несмотря на все протесты, не было реальных вариантов предотвратить это назначение.

Эми Кони Барретт - набожная католичка, которая убеждена, что жизнь начинается с момента зачатия. Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену знакового решения Верховного суда 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

Голос Барретт поможет сформировать в суде еще более убедительно консервативное большинство, которое может влиять на жизнь в США десятилетиями.

Особенно сильно отразится на решении споров по таким вопросам, как право на аборт и судьба закона о доступном медицинском обслуживании, принятого еще при Бараке Обаме.