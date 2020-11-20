Война в Карабахе: армия Азербайджана вошла в Агдамский район

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Азербайджанский танк во время учений (архивное фото)

Министерство обороны Азербайджана подтвердило, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район, большую часть которого до недавнего обострения карабахского конфликта контролировала Армения. Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному недавно трехстороннему мирному договору по Нагорному Карабаху.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября", - сказано в сообщении минобороны.

9 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны и вводе в Нагорный Карабах российских миротворцев. Армения согласилась вернуть Азербайджану контроль над несколькими районами, включая Агдамский.

"Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы", - сказал Алиев в обращении нации, которое транслируется всеми азербайджанскими телеканалами. Он напомнил, что Агдамский район был самым населенным среди тех, что были затронуты карабахским конфликтом: раньше там жили около 143 тыс. азербайджанцев.

Алиев пообещал, что власти Азербайджана привлекут иностранных специалистов и в короткие сроки восстановят инфраструктуру района. Тем, кто вернется, будет оказана материальная помощь, пообещал он.

В Ереване в свою очередь также сообщают, что после подписания мирного соглашения из региона были вынуждены бежать тысячи армян.

По словам главы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфра Ахмедова, на полное разминирование районов Карабаха, перешедших под контроль Баку, может уйти более 10 лет.

Трехстороннее соглашение

Первый вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в споре за территории Нагорного Карабаха произошел в 1992-94 годах. Тогда Баку утратил контроль над регионом, на его части была провозглашена Нагорно-Карабахская республика - это образование остается никем не признанным, Азербайджан считает эти территории оккупированными.

Конфликт обострился снова летом этого года, а в сентябре перешел в фазу активных боевых действий. С обеих сторон погибли тысячи человек, в том числе мирные жители.

Мирный договор был подписан после того, как Азербайджан добился значительных военных успехов, заняв многие районы, которые ранее контролировала армянская сторона, в том числе стратегически важный город Шуша (армяне называют его Шуши).

Согласно документу, до 20 ноября Азербайджан должен получить контроль над Агдамским районом. При этом к 25 ноября ему должен перейти Кельбаджарский район, а к 1 декабря - Лачинский район.

Трехстороннее соглашение между Баку, Ереваном и Москвой также предполагает, что теперь территории вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах и Армению, будут охраняться российскими миротворцами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что подписывал это соглашение с тяжелым сердцем и настаивал, что единственной альтернативой мирному договору была бы потеря всего Карабаха. В Ереване люди вышли на улицы, протестуя против его решения.

Накануне один из генералов армянской армии Мовсес Акопян обвинил руководство страны и армии во лжи, грубых ошибках в проведении мобилизации и военных закупок, а также отсутствии стратегии и тактики.