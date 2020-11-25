Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским "Буком"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акция протеста родственников погибших у российского посольства в Гааге

Суд в Нидерландах, рассматривающий дело о крушении "Боинга" Malaysia Airlines в Донбассе, отказался предоставить больше времени для обсуждения альтернативных версий катастрофы. Таким образом единственной версией, которую готовы рассматривать судьи, остаются заключения следователей о том, что самолет был сбит из российской зенитно-ракетной установки "Бук".

В прошлом министерство обороны России и российский государственный оружейный концерн "Алмаз-Антей" предполагали, что "Боинг" могли сбит из ЗРК вооруженных сил Украины.

Однако следствие эту версию отбросило: либо предполагаемое место пуска никак не сходилось с допустимой траекторией полета ракеты, либо свидетели из числа местных жителей и бывших боевиков так называемой ДНР опровергли возможность пуска из этих точек.

Защита одного из обвиняемых в причастности к инциденту россиянина Олега Пулатова просила суд расследовать альтернативные версии катастрофы, однако председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс заявил, что "ходатайство должно быть отклонено".

"Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего, - цитирует агентство Интерфакс одного из судей. - У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени".