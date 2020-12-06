В Ростове загорелся павильон с пиротехникой, пожар охватил 3 тысячи квадратных метров

Автор фото, Russian Emergency Ministry

На рынке "Классик" в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар в двухэтажном здании начался около 6:30 утра, сначала на площади 200 квадратных метров, но затем пламя стало быстро распространяться.

Площадь пожара по состоянию на 8 часов утра по московскому времени составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. К 9:00 площадь возгорания выросла до 3 тысяч кв. метров.

Пожару присвоен повышенный, четвертый (из пяти) ранг сложности.

"Объявлен сбор личного состава трех пожарно-спасательных гарнизонов (Новочеркасский, Аксайский, Ростовский) и специализированной пожарно-спасательной части... Силы и средства: 192 человека и 66 единиц техники", - цитирует РИА Новости представителя МЧС.

Чтобы не допустить распространения пожара, тушение огня разбито на четыре боевых участка, добавил он.

О пострадавших информации пока нет.