Инаугурация Байдена: спецэфир Русской службы Би-би-си

Победивший на выборах демократ Джо Байден вступает в должность президента США в Вашингтоне. В американской столице приняты чрезвычайные меры безопасности, центр города полностью оцеплен.

В состояние повышенной готовности приведены 25 тыс. гвардейцев. Возможны выступления сторонников уходящего президента США Дональда Трампа. 6 января они устроили погром в здании американского конгресса.

Дональд Трамп уже покинул Белый дом и пожелал новой команде успеха, при этом не назвав ни президента Байдена, ни вице-президента Харрис по имени, и пообещал вернуться. "Я вас люблю… в какой-то форме мы вернемся", - сказал он своим сторонникам.

Стоит ли списывать Дональда Трампа со счетов? Сохраняет ли он популярность у избирателей и поддержку в Республиканской партии? Сможет ли Джо Байден объединить расколотое американское общество? И каким президентом станет он? Что ждать от байденовской Америки миру и России?

Ведущий Олег Болдырев в Москве обсуждает эти и другие вопросы с нашим корреспондентом в Вашингтоне Кириллом Беляниновым и гостями из США в спецвыпуске в YouTube и нашем сообществе в "Фейсбуке".