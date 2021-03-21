"Ничего себе мы погуляли". В Санкт-Петербурге 20 подростков задержали за радужный флаг

Анна Пушкарская

Би-би-си

43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Согласно сообщениям, причиной задержаний был радужный флаг (архивное фото)

В Санкт-Петербурге полиция задержала около 20 школьников в возрасте от 12 до 16 лет за фотографирование с радужным флагом. Правоохранителей вызвала администрация торгово-выставочного центра "Лофт проект Этажи", которая получила "обращение посетителей" о несогласованном массовом мероприятии, "пропагандирующем однополые отношения и субкультуру аниме". Подростки находились на крыше "Этажей", некоторые, по их словам, впервые узнали, что означает радужный флаг, от самих сотрудников полиции.

Что произошло?

Дети, пришедшие на сбор любителей субкультуры аниме, сообщали родителям, что их собираются задерживать за пропаганду ЛГБТ. На помощь к ним выехали адвокаты.

Во время задержания подростки находились на панорамной крыше здания "Лофт проекта Этажи" - бывшего хлебозавода рядом с Московским вокзалом в Санкт-Петербурге, где работают магазины, проходят фестивали и выставки. Издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором видно, как подростки размахивают радужным флагом, а кто-то их снимает на камеру.

Полицию вызвала администрация "Этажей", отреагировав на "обращение посетителей" о том, что на территории "Этажей" проводится "массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме".

"У нас открытое пространство, но ни одно мероприятие не может проходить без согласования с администрацией", - пояснили Би-би-си в "Этажах". Администрация уточнила, что "не была предупреждена о данном мероприятии" и была вынуждена сообщить в полицию "во избежание нарушения общественного порядка как со стороны организаторов данного мероприятия так и со стороны посетителей" и "возможных негативных последствий для репутации заведения". "Наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей", - сказано в ответе администрации на запрос Би-би-си.

В полиции случившееся пока не комментировали.

"Администрация ссылается на жалобы посетителей с малолетними детьми. Не понятно, как дети могут понять по радужному флагу, что им таким образом пропагандируют", - сказала Би-би-си мать одной из задержанных, Мария Урусова.

В своем "Фейсбуке" Урусова предположила, что это была провокация со стороны якобы подошедших к подросткам девушек. "У детей нет ни флага, ни фотографий этих, девушек и след простыл", написала она.

В интервью Би-би-си Урусова подтвердила, что считает произошедшее результатом провокации. "Я не знаю, кто принес флаг, но у меня главный вопрос - почему администрация "Этажей" не поговорила с детьми, заперла их на улице на террасе, в течение 20 минут они там были заперты и не могли уйти, пока полиция не приехала, и полиция их тоже минут 40 там удерживала, так что они все замерзли, а потом повезли детей без родителей в отделение", - говорит Урусова.

Урусова пояснила, что дети собирались не первый раз: "Они просто дружат и переписываются в сетях. Но там были и люди, которые просто проходили мимо и заглянули на крышу, их тоже замели".

Подтвердить или опровергнуть версию о провокации из независимых источников невозможно. Адвокат Светлана Ратникова сказала Би-би-си, что информации о том, что кто организовал мероприятие и кто принес флаг, у нее нет.

Пока без протоколов

При опросе в полиции, по данным Би-би-си, некоторые задержанные воспользовались 51-й статьей Конституции - право не свидетельствовать против себя.

Автор фото, Мария Урусова Подпись к фото, Полицейская машина около центра "Лофт-проект Этажи"

Русская служба Би-би-си попросила администрацию центра "Этажи" уточнить, каким именно образом к ней обратились посетители, было ли это обращение анонимным и кто мог предложить подросткам сфотографироваться с флагом. Но на эти вопросы администрация пока не ответила.

К моменту приезда адвокатов половину задержанных отпустили, но в полиции оставалось еще около 10 человек. Последних задержанных отпустили уже после 18 часов, когда за ними приехали родители.

Ратникова сообщила Би-би-си, что у задержанных взяли объяснения и отпустили без протоколов. Будут ли их привлекать к административной ответственности, пока не ясно, уточнила она. "Со слов сотрудницы полиции, решать вопрос о привлечении к административной ответственности они будут позже, изучив видео", говорит Ратникова.

Адвокат считает задержание абсурдом: "Дети все в стрессе, некоторые даже не знали, что означает радужный флаг - спрашивали, а что здесь такого. Спасибо, теперь сотрудники полиции нам разъяснили". Дети, по словам адвоката, были перепуганы тем, что на улицу их вывели несколько человек с оружием. "Ничего себе мы погуляли. Мы испугались, нас удерживали на холоде вооруженные люди", - передает она возмущение подростков в полиции.

"Я спросила сотрудницу полиции, какая причинно-следственная связь между фотографированием флага и задержанием, чего вы испугались. Она ответила лишь: "Не дай бог, чтобы это был мой ребенок".

Чем чревата "пропаганда"

По статье КоАП 6.21 в случае привлечения к ответственности за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" можно штрафовать граждан на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 40 до 50 тыс. рублей, организацию - до 1 млн рублей или приостанавливать ее деятельность на срок до 3 месяцев.