Тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггс обвинен в нападении на двух женщин

10 минут назад

Автор фото, PA Media

Именитому футболисту и тренеру сборной Уэльса Райану Гиггсу предъявлены обвинения в нападении на двух женщин.

Его подозревают в нанесении телесных повреждений женщине в возрасте 30-40 лет, а также в нападении на еще одну женщину возрастом 20-30 лет.

Ему также предъявлены обвинения в запугивании и попытках контролировать поведение человека в период с декабря 2017 по ноябрь 2020 года.

Гиггс выпущен под залог до слушаний в суде в Манчестере, которые состоятся 28 апреля.

Райан Гиггс - один из самых знаменитых игроков в истории британского футбола, он выступал за клуб "Манчестер юнайтед", с 2018 года тренирует сборную Уэльса.