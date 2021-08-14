В Турции упал самолет, тушивший пожары. На борту находились пятеро россиян
На юго-востоке Турции разбился пожарный самолет Бе-200. На борту находились пятеро российских военных и трое граждан Турции.
Российское посольство в Турции выясняет, есть ли выжившие в результате крушения. Турецкий телеканал NTV сообщил, что выживших в результате катастрофы нет.
Как предполагают турецкие СМИ, по предварительным данным, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы.
"Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия минобороны России", - сообщили в российском министерстве.
Самолет упал в районе населенного пункта Адана на юго-востоке Турции, где бушевали пожары. Это был один из самолетов, которые участвовали в тушении пожаров в провинции Мугла.
Тушить пожары, как ранее сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, помогают самолеты и вертолеты из Азербайджана, Ирана, России и Украины. Самого Эрдогана критиковали за нехватку в стране противопожарных самолетов.
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