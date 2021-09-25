Украинский боксер Усик сенсационно отбил у британца Джошуа чемпионские титулы в супертяжелом весе

час назад

Автор фото, Reuters

Украинец Александр Усик шикарно разобрался с британцем Энтони Джошуа в ночном лондонском бою и навсегда вписал свое имя в историю бокса, вернув украинцам славу королей супертяжелого веса, когда-то завоеванную братьями Кличко.

Усик выиграл единогласным решением судей и отобрал у Джошуа все четыре пояса - WBA Super, WBO, IBF и IBO. А под занавес матча так набросился на британца, что тот несколько раз подумает, прежде чем вызывать украинца на матч-реванш, возможность которого прописана в контракте.

По признанию британских чемпионов, прокомментировавших матч для Би-би-си, Джошуа проиграл Усику и в скорости, и в решимости.

"Всем было ясно, что Усик способен выступить лучше Джошуа и выиграть по очкам, но вряд ли кто-то предполагал, что он расправится с ним в такой манере, - сказал в эфире Би-би-си бывший британский чемпион Карл Фроч. - Он боксировал лучше, а под конец начал просто избивать Джошуа. В конце Усик полностью контролировал поединок. Он оказался выше всех похвал".

После боя Усик сказал, что все прошло четко по его плану, а нокаут в него не входил. Украинец признался, что очень устал, поскольку готовился с января и мало виделся с семьей - и теперь думает лишь о том, чтобы скорее вернуться домой.

Усик не проиграл ни одного из своих 19 боев в профессиональном боксе, и 13 из них выиграл нокаутом.

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Для Джошуа это второе поражение в 24 встречах. В прошлый раз его обидчиком был американец Энди Руис в 2019-м, но британец вернул все четыре потерянные в Нью-Йорке пояса в матче-реванше в Саудовской Аравии всего через полгода.

На этот раз Усик в 12-м раунде, возможно, отбил у Джошуа охоту встречаться снова в ближайшее время, считает Карл Фроч. С ним согласен другой британский чемпион, Энтони Кролла.