Экс-министр обороны Дании обвинен в разглашении гостайны. Она может быть связана со шпионажем американцев в Европе

47 минут назад

Автор фото, CLAUS BECH/AFP via Getty Images Подпись к фото, Клаус Хьорт Фредериксен был министром обороны в 2016-2019 годах

Бывший министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен объявил, что ему предъявлено официальное обвинение в разглашении государственной тайны. Чего касалась эта тайна, сам он не говорит, но датская пресса предполагает, что речь о помощи американцам в их шпионаже в Европе.

"Я могу подтвердить, что мне предъявлено обвинение по разделу 109 уголовного кодекса за выход за злоупотребление свободой высказываний", - говорится в заявлении Фредериксена, распространенном в пятницу его Левой либеральной партией.

По этому разделу уголовного кодекса Фредериксену грозит до 12 лет тюрьмы.

Клаус Хьорт Фредериксен был министром обороны с 2016 по 2019 год.

Фредериксен не сказал, в разглашении чего именно его обвиняют, а лишь сообщил, что речь о его заявлении по некоему политическому вопросу.

Прокуратура тоже не вдается в подробности, но датская пресса предполагает, что экс-министра привлекли к ответственности за то, что он подтвердил факт тайного сотрудничества датской разведки с США.

В 2020 году в одном интервью Фредериксен произвел сенсацию, намекнув, что датчане могут быть замешаны в скандале с прослушкой телефонов европейских политиков.

В прошлом году датская общественная вещательная компания DR рассказала публике, что датская военная разведка в 2012-2014 годах помогала американскому Агентству национальной безопасности шпионить за европейскими политиками, в том числе, например, за тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.

По информации компании, АНБ перехватывала СМС и телефонные звонки политиков благодаря тому, что с помощью датской разведки подключилась к датским кабелям связи.

Арест главы разведки

В понедельник стало известно, что еще месяц назад по обвинению в разглашении гостайны был арестован бывший глава внешней разведки Дании Ларс Финдсен.

Он в тот день предстал перед судом, и суд снял запрет на разглашение имени арестованного.

Сам Финдсен назвал обвинения безумием и заверил, что не признает вину.