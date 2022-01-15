Экс-министр обороны Дании обвинен в разглашении гостайны. Она может быть связана со шпионажем американцев в Европе
Бывший министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен объявил, что ему предъявлено официальное обвинение в разглашении государственной тайны. Чего касалась эта тайна, сам он не говорит, но датская пресса предполагает, что речь о помощи американцам в их шпионаже в Европе.
"Я могу подтвердить, что мне предъявлено обвинение по разделу 109 уголовного кодекса за выход за злоупотребление свободой высказываний", - говорится в заявлении Фредериксена, распространенном в пятницу его Левой либеральной партией.
По этому разделу уголовного кодекса Фредериксену грозит до 12 лет тюрьмы.
Клаус Хьорт Фредериксен был министром обороны с 2016 по 2019 год.
Фредериксен не сказал, в разглашении чего именно его обвиняют, а лишь сообщил, что речь о его заявлении по некоему политическому вопросу.
Прокуратура тоже не вдается в подробности, но датская пресса предполагает, что экс-министра привлекли к ответственности за то, что он подтвердил факт тайного сотрудничества датской разведки с США.
В 2020 году в одном интервью Фредериксен произвел сенсацию, намекнув, что датчане могут быть замешаны в скандале с прослушкой телефонов европейских политиков.
В прошлом году датская общественная вещательная компания DR рассказала публике, что датская военная разведка в 2012-2014 годах помогала американскому Агентству национальной безопасности шпионить за европейскими политиками, в том числе, например, за тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель.
По информации компании, АНБ перехватывала СМС и телефонные звонки политиков благодаря тому, что с помощью датской разведки подключилась к датским кабелям связи.
Арест главы разведки
В понедельник стало известно, что еще месяц назад по обвинению в разглашении гостайны был арестован бывший глава внешней разведки Дании Ларс Финдсен.
Он в тот день предстал перед судом, и суд снял запрет на разглашение имени арестованного.
Сам Финдсен назвал обвинения безумием и заверил, что не признает вину.
Экс-министр Фредериксен тоже говорит, что не виновен и не делал ничего, что могло бы повредить Дании.