Теннисиста Новака Джоковича решили все же депортировать из Австралии

34 минуты назад

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Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Его депортируют из страны.

Коллегия из трех судей во главе с Джеймсом Оллсопом согласилась решением министра по делам иммиграции, который посчитал, что выдача визы невакцинированному от ковида Джоковичу может спровоцировать всплеск антипрививочных настроений.

Таким образом, Джокович не сможет сыграть в Открытом чемпионате Австралии, победа в котором дала бы ему чистое первое место по числу титулов на турнирах Большого шлема.

Как проходило слушание

6 января Джоковича, прилетевшего в Австралию со спецразрешением от организаторов турнира, остановили на пограничном контроле и отправили в центр временного содержания подлежащих депортации, затем суд отменил это решение иммиграционной службы, после чего австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук своей властью аннулировал визу теннисиста.

Алекс Хоук объяснил, что, сделай правительство исключение для этого известного и до сих пор не привившегося спортсмена, это воодушевило бы антипрививочников.

Именно это обоснование оспаривали в воскресенье в суде адвокаты Джоковича.

Адвокат Ник Вуд сказал, что в прошлом году Джокович играл на многих турнирах по всему миру, и нигде это не приводило ни каким эксцессам с противниками вакцинации.

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"Если бы были основания считать, что присутствие и выступление Джоковича на теннисном турнире может каким-то образом привести к вспышке антипрививочных настроений, то можно было ожидать, что это утверждение будет подкреплено какими-нибудь примерами антипрививочных протестов или митингов на теннисных мероприятиях", - сказал адвокат Джоковича. Никаких примеров министр, по его словам, не привел.

Ник Вуд даже предположил обратное - что протесты антипрививочников может спровоцировать депортация Джоковича.

Адвокат правительства Стивен Ллойд ответил, что для правительства важен сам тот факт, что сейчас, в начале 2022 года, Джокович до сих пор не привился.

"Вполне логично предположить, что человек, занимающий такое положение в обществе, вполне мог сделать прививки, если бы хотел", - сказал адвокат.

Поэтому, доказывал Ллойд, тут даже не важно, что сам Джокович думает о вакцинации от ковида - важно то, что думает о нем общественность, а общественность воспринимает его как антипрививочника.

В качестве примера нежелательных для Австралии последствий этого конфликта с Джоковичем адвокат привел акцию протеста против правительства и против прививок, которая прошла на прошлой неделе, на следующий день после того, как судья первой инстанции разрешил Джоковичу остаться в Австралии.

Судья Джеймс Оллсоп спросил, не приведет ли к таким же протестам и депортация Джоковича - это аргумент, который привела защита теннисиста.

"Здравый смысл подсказывает, что аннулирование визы (тоже) вызовет волну недовольства и приведет к риску передачи вируса в больших скоплениях людей", - сказал судья.

Одиннадцать дней препирательств

Первый раз виза Джоковича была аннулирована 6 января: после прибытия спортсмена в Мельбурн сотрудники пограничной службы Австралии заявили, что он не смог доказать, что действительно имеет право на медотвод от вакцинации.

Джокович провел несколько дней в центре для подлежащих депортации мигрантов, прежде чем австралийский суд распорядился его освободить и восстановить визу. Судья постановил, что сотрудники погранслужбы в нарушение процедуры не дали спортсмену достаточно времени, чтобы он смог получить и предъявить необходимые бумаги.

Спортсмен смог приступить к тренировкам, а пока он тренировался, в прессе появилось много подробностей, все больше распалявших австралийское общество. В частности, Джокович признался, что участвовал в общественном мероприятии в Сербии, зная, что заражен ковидом.

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В пятницу вечером министр по делам иммиграции Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу Джоковича, воспользовавшись положениями закона о миграции, которые позволяют министру депортировать любого, кто может представлять риск для "здоровья, безопасности и правопорядка австралийского общества".

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что это решение было тщательно обдумано, и правительство прислушалось к тем согражданам, которые резко критиковали его за решение впустить невакцинированного спортсмена в страну.

Из документов, поданных в суд, следует, что Хоук решил аннулировать визу теннисиста, поскольку, с его точки зрения, присутствие невакцинированного спортсмена может разжечь в людях антипрививочные настроения и даже спровоцировать беспорядки.