Президент Армении, конфликтовавший с премьером Пашиняном, неожиданно ушел в отставку

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Автор фото, TASS/Natalia Fedosenko Подпись к фото, Армен Саркисян пробыл президентом четыре из семи положенных по конституции лет

Президент Армении Армен Саркисян, часто конфликтовавший с премьер-министром и реальным руководителем страны Николом Пашиняном, в воскресенье вечером объявил о досрочном уходе в отставку.

В заявлении на своем сайте Армен Саркисян объяснил свое решение отсутствием у него конституционных возможностей влиять на политику, а также нападками на него со стороны разных политических сил.

"Президент не имеет необходимых инструментов влияния на процессы во внутренней и внешней политике в это сложное для страны и народа время. В это сложное для нашей страны время, когда нам необходимо единство, институт президента не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, которые отвлекают внимание общества от важнейших проблем", - говорится в заявлении.

Нынешнюю ситуацию в армянской политике Саркисян называет национальным кризисом и объясняет, что не мог повлиять на нее опять-таки из-за отсутствия конституционных полномочий.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президент должен быть гарантом государственности, не имея на самом деле никаких реальных инструментов", - пожаловался Саркисян.

Армен Саркисян стал президентом в 2018 году, по ходу конституционной реформы, которая превратила Армению из полупрезидентской в чисто парламентскую республику, и полномочий всерьез влиять на политику у него не было изначально: президенту в действующей конституции отводится в основном церемониальная роль.

Армянский политолог, глава Института Кавказа Александр Искандарян говорит, что в целом ухода Саркисяна можно было ожидать, но почему он подал в отставку именно сейчас, понять крайне трудно.

"Фон его взаимоотношений с правящей элитой с самого начала был конфликтным [...] Он был последним представителем дореволюционных элит, то есть человеком, попавшим на этот пост не в результате революции", - сказал Искандарян Би-би-си.

В 2018 году, почти сразу после избрания Саркисяна на пост президента, в Армении к власти в результате массовых протестов пришел нынешний премьер Никол Пашинян. Он с соратниками сверг бывшего президента, затем премьер-министра Сержа Саргсяна, при котором на пост президента был выдвинут Армен Саркисян.

В Армении по инициативе Пашиняна готовится новая конституционная реформа, и в начале января Армен Саркисян говорил журналистам, что готов будет немедленно уйти в отставку, чтобы не мешать ее осуществлению.