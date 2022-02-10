Дайджест: британские политики обсудят Украину в Москве и Брюсселе; ясности с фигуристами и допингом на Олимпиаде все нет
Вокруг Украины и в самой Украине продолжаются одновременно и политические переговоры, и военные маневры.
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в четверг встретится в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Я в Москве, где встречусь с министром иностранных дел Лавровым и объясню, что Россия должна немедленно отвести свои силы и уважать суверенитет Украины или же она столкнется с серьезными последствиями", - написала Трасс, прилетев накануне в российскую столицу.
Вслед за Трасс, в пятницу, в Москву на встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу прилетит британский министр обороны Бен Уоллес.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг летит в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем в Варшаву, на встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Тема встреч - естественно, Украина.
Джонсон намерен объявить, что Британия готова удвоить число своих солдат в Эстонии, где около 900 британцев служат в батальоне усиленного передового присутствия НАТО (но решение об этом Эстония и Британия пока не приняли), увеличить число своих боевых самолетов, базирующихся в юго-восточной Европе, отправить в Средиземное море два боевых корабля, а кроме того, уже на этой неделе отправит дополнительно 350 морских пехотинцев в Польшу.
Вслед за Джонсоном в тот же день в Брюсселе с Йенсом Столтенбергом встретится лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Как сообщает его партия, он заявит о полной поддержке линии правительства консерваторов в украинском вопросе.
В польский Жешув, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, в среду продолжили прибывать самолеты с американскими солдатами из числа тех трех тысяч, которыми США решили из-за ситуации вокруг Украины укрепить свой контингент в Польше и Румынии. Вашингтон подчеркивает, что на территорию Украины эти военные отправлены не будут и воевать, если что, не станут.
Кроме того, США продолжают срочную переброску военной помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников в среду сообщил, что в киевский аэропорт Борисполь прилетели один за другим два американских военных транспортника.
"Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для украинской армии пока что", - написал вечером Резников.
В Беларуси, близ северной границы Украины, в четверг начинается активная фаза российско-белорусских учений. В них, по оценкам западных стран, участвуют около 30 тысяч российских военных с современной техникой.
Одновременно, как ранее сообщил министр Резников, учения проводят и украинские военные.
"Сегодня у нас параллельно, зеркально уже проходят учения. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны, а еще будут отдельные площадки, где с 10-го по 20-е февраля будут проходить учение украинских Вооруженных сил с отработкой возможности применения украинских и "Байрактаров" [турецкие ударные дроны], и "Джавелинов" [американские противотанковые ручные ракетные системы], и NLAW [британские противотанковые гранатометы]", - цитировало два дня назад Резникова издание "Украинская правда".
В среду же через Босфор в Черное море вслед за тремя большими десантными кораблями (БДК) российского Балтийского флота вошли три БДК Северного флота. В Крыму и на море вокруг него Россия тоже запланировала учения.
Российские фигуристы, Олимпиада и допинг
В четверг в Пекине и в России ждут заявления Международного олимпийского комитета о том, нашли ли запрещенное вещество в анализах одной из российских фигуристок на Зимней Олимпиаде, отстранят ли ее от соревнований и отберут ли из-за этого у россиян золото в командных соревнованиях?
Пока МОК ничего не сказал, хотя из Пекина приходят некоторые обнадеживающие для россиян новости.
Агентство ТАСС в четверг утром сообщило, что Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями.
Затем пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина сказала РИА Новости, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде - правда, Ермолина добавила: "Мы ждем официальных заявлений МОК".
Официальный же представитель МОК Марк Адамс на пресс-конференции назвал всю появившуюся в прессе информацию об этом случае "спекуляциями" и еще раз призвал подождать официального заявления МОК - но оно к середине дня в Пекине и утру в Европе пока не появилось.
Во вторник организаторы Олимпиады перенесли на неопределенное время награждение призеров командного турнира фигуристов. В МОК отсрочку объясняли "юридическими вопросами".
Некоторые издания, в том числе ведущая российская спортивная газета "Спорт-экспресс", в среду уже сообщили и имя спортсменки, и название найденного вещества (это не допинг как такой, но все же препарат из списка запрещенных), и объявили, что золото у россиян отберут, а попавшуюся спортсменку отстранят от Олимпиады.
Но затем "Спорт-экспресс" выпустил опровержение: ничего не подтверждено, спортсменку еще могут признать невиновной.
Помимо вояжей британских политиков, в Европе в четверг пройдет еще несколько встреч, посвященных Украине, в частности:
- - В Берлине проведут переговоры представители стран нормандского формата - Украины, России, Германии и Франции. Это очередная попытка оживить процесс урегулирования украинско-российского конфликта на основе Минских соглашений, хотя особых надежд стороны не питают (подробно об этом - ниже, в разделах "Что говорят, что пишут" и "Если у вас есть 10 минут").
- Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау проведет в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. На следующий день Рау поедет на линию разграничения в Донбассе, а позже, 14 февраля, собирается в Москву.
- Президент России Владимир Путин занят многими вопросами помимо Украины: в четверг он примет в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Относительно предмета переговоров стороны выдают дежурные формулировки о "всем комплексе союзнических отношений".
- На Зимней Олимпиаде в Пекине 10 февраля разыгрывают восемь комплектов медалей: слалом (мужчины), лыжи (10 км, женщины), фигурное катание (одиночное, мужчины - тут в произвольной программе уже победил Нэйтан Чен из США, а серебро и бронзу завоевали японцы Юма Кагияма и Шома Уно), лыжный фристайл (акробатика, смешанные команды), санки, сноуборд (мужчины в кроссе и женщины в хафпайпе), конькобежный спорт (5000 м, женщины).
- В Берлине начинается один из главных кинофестивалей Европы и мира, Берлинале (Международный Берлинский кинофестиваль). Он продлится до 20 февраля.
Die Welt: почему США говорят о российском газе, но молчат о нефти
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Конец истории Подкаст
Немецкая газета Die Welt рассказывает об одном интересном аспекте возможных санкций против России, которые сейчас обсуждают западные страны: Соединенные Штаты призывают Германию закрыть вторую очередь российского газопровода "Северный поток" (она, впрочем, пока и не работает, а ждет сертификации), а сами покупают довольно много российской нефти - и ничего об этом не говорят.
Die Welt напоминает, что, хоть львиную долю импортной нефти американские компании ввозят из Канады, российские нефтяники тоже продают в США довольно много сырой нефти, и Россия вместе с Мексикой и Саудовской Аравией входит в первую тройку остальных поставщиков, иногда даже вырываясь в этой тройке вперед.
"Это законный вопрос: не должны ли масштабные поставки российской нефти в США быть частью санкционного пакета? Мы же договорились, что в случае агрессии со стороны России все варианты должны быть "на столе". Значит, ничто не должно оставаться ни под столом, ни рядом со столом", - цитирует Die Welt депутата от правящей Социал-демократической партии, главу комитета иностранных дел бундестага Микаэля Рота.
"Если уж заводишь речь о таких конкретных предметах [санкций] как "Северный поток - 2", то надо говорить и о других отдельных предметах, таких как импорт российской нефти в США. В конце концов, на новом газопроводе русские еще не заработали ни цента, а экспорт нефти приносит Путину миллиарды", - поддержал однопартийца представитель фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид.
Депутат от только что ушедшей в оппозицию партии Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза, Марк Хелфрих, согласен с коллегами: "В случае российского вторжения на Украину все мыслимые санкции Европа и Америка должны вводить совместно. И к закрытию "Северного потока - 2" должен добавиться запрет на импорт российской нефти в США".
Правда, собеседники Die Welt, немецкие политики, отмечают два момента: во-первых, может, США и готовят эмбарго на российскую нефть - ни Вашингтон, ни Берлин, ни другие западные столицы пока намеренно не говорят в подробностях, какие именно санкции будут введены.
Во-вторых, "Северный поток" - проект явно с политическим подтекстом, пусть Москва и уверяет в обратном: с его помощью Россия сможет давить и на транзитные страны, Украину и Польшу, и на Германию. Давить же на Вашингтон посредством нефти Россия никак не может, и потому ее импорт в США нельзя ставить на одну доску с импортом российского газа в Европу.
Guardian: почему Украине не нравятся Минские соглашения
Британская газета Guardian объясняет своим читателям, что это за Минские соглашения, о которых все говорят в связи с украинским кризисом, и почему они не выполняются.
Газета объясняет - со слов украинских политиков - что эти соглашения Украина в 2015 году подписывала под явным давлением со стороны России, находясь в уязвимом положении в конфликте на востоке страны , и некоторые их положения - в частности, о включении в состав страны "народных республик" Донбасса в их нынешнем виде - были изначально для нее неприемлемы.
"На мой взгляд, Минские соглашения были мертворожденными. Эти условия никогда не были выполнимыми. Мы это ясно понимали и тогда, но мы подписали их, чтобы Украина смогла выиграть время на восстановление армии, разведки и системы безопасности", - цитирует Guardian депутата от партии экс-президента Петра Порошенко Владимира Арьева.
"Минск невозможно выполнить. Если мы это сделаем, это разрушит украинское государство [...] Люди на той стороны восемь лет жили в условиях российской пропаганды об Украине, у большинства - российские паспорта, их руководители - граждане России. Нам их теперь интегрировать обратно, получить их представителей в Киеве?" - сказал газете высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неназванным.ти?
Подробно же о Минских соглашениях, их истории и отношении украинцев к ним можно прочесть в статье нашего киевского корреспондента Святослава Хоменко:
На Храмовой горе в Иерусалиме, где стоит мечеть Аль-Акса, немусульманам бывать можно, но молиться не разрешается. Но для иудеев эта гора - тоже священное место, как и для мусульман. Поэтому некоторые евреи переодеваются мусульманами, чтобы помолиться на Храмовой горе. Репортаж Анастасии Златопольской.
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