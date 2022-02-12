Россия утверждает, что в ее территориальные воды зашла подлодка США, против нее применили спецсредства

28 минут назад

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Американская атомная подводная лодка класса "Вирджиния" (архивное фото)

Министерство обороны России заявило, что военный корабль "Маршал Шапошников" применил специальные средства против американской атомной подводной лодки, которая, согласно утверждениям российского ведомства, зашла в территориальные воды страны в районе Курильских островов.

В сообщении минобороны сказано, что инцидент произошел 12 февраля в 10:40 по московскому времени во время учений около острова Уруп Курильской гряды.

Согласно данным российских военных, там была обнаружена американская подводная лодка класса "Вирджиния". Ее экипажу приказали немедленно всплыть, но подлодка требование не выполнила.

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", - сказано в заявлении минобороны.

В Минобороны РФ сообщили, что после этого военные применили "соответствующие средства", но не уточнили, о каких именно средствах идет речь.

По версии министерства обороны России, после этого "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Американские военные инцидент около Курильских островов пока не комментировали.