Паром с пассажирами загорелся у берегов Греции. Пассажиров эвакуировали

18 февраля 2022, 04:50 GMT Обновлено 2 минуты назад

Автор фото, Grimaldi Lines

Итальянский паром Euroferry Olympia загорелся в Ионическом море неподалеку от побережья греческого острова Корфу. По предварительным данным, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.

По данным AFP, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно встало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.

Автор фото, Marinetraffic.com

Как сообщает греческий телеканал MEGA, после возгорания капитан судна запросил эвакуацию. Что стало причиной пожара, неизвестно.

На месте находятся три корабля ВМС Греции, буксир и другие суда.