Украинский кризис: в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

час назад

Автор фото, Nikolai Trishin/TASS Подпись к фото, Денис Пушилин, которого Украина и союзники считают полностью подконтрольной Москве фигурой, объявил в ДНР сначала эвакуацию, а потом всеобщую мобилизацию

Пророссийские власти самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины продолжили поднимать градус напряженности: глава ДНР Денис Пушилин в субботу объявил всеобщую мобилизацию. Чуть позже его примеру последовал и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей", - говорится в заявлении Пушилина на его сайте.

"Идут масштабные обстрелы Украиной территории Донецкой и Луганской Народных Республик [...] Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия," - обосновал свое заявление Пушилин.

Согласно указу Пасечника, мужчинам возрастом от 18 до 55 лет запрещается выезжать из ЛНР.

Пророссийские администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР в течение ночи и утра субботы выдали много сообщений об обстрелах населенных пунктов, будто бы совершенных украинской армией, но убедительных подтверждений этих заявлений крайне мало.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в течение ночи заявило о десятках снарядов и мин, выпущенных с украинской стороны по нескольким населенным пунктам в основном к югу от Донецка, на отрезке линии соприкосновения от города Докучаевск до деревни Саханка на берегу Азовского моря.

В деревне Васильевка, как утверждают представители ДНР, минометным огнем была повреждена насосная станция, и деревня оказалась обесточена.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Накануне власти ДНГ и ЛНР объявили эвакуацию мирного населения в Россию

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Представители ЛНР сообщили российскому агентству РИА Новости, что за последние сутки их территория была обстреляна 31 раз. Кроме того, в Луганске накануне произошло два взрыва на газопроводе, которые местная администрация немедленно объявила диверсией со стороны Украины.

Видео- и фотодоказательств обстрелов ДНР и ЛНР, однако, пока не предъявляли, нет подтверждений и в соцсетях: максимум, что выкладывают пользователи из этого региона - это ролики со звуками отдельных далеких взрывов, из каковых роликов невозможно понять, кто, куда и с какой интенсивностью стреляет.

Украинская армия поздно вечером в пятницу объявила, что за прошедший день ее позиции были обстреляны из артиллерии, минометов, гранатометов и пулеметов 65 раз. Под обстрел, как утверждают военные, попал в том числе КПП, на котором в тот момент находилась "гуманитарная колоннам Управления Верховного комиссара ООН".

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк уверяет, что украинские силы в ответ не стреляют.

Документальных подтверждений последних обстрелов украинские военные тоже пока не предъявляли.

Сообщений об убитых и раненых нет ни с той, ни с другой стороны.

Украина зовет беженцев к себе

Украинский министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в пятницу сказала журналистам, что Украина попросила Германию и Францию усилить миссию наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке страны.

Кроме того, как сообщает украинская пресса, Верещук призвала жителей ДНР и ЛНР, где накануне была объявлена эвакуация в Россию, ехать не туда, а на подконтрольную Украине территорию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в пятницу еще раз заверил, что Украина не планирует наступление на Донбассе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Украина и не помышляет о наступлении - заверил секретарь украинского совбеза Алексей Данилин

"Мы не понимаем, как в 21 веке это может происходить. Что это должно быть? Это будет терроризм? Это будет геноцид? Мы не убийцы. Мы мирная страна", - сказал Данилов.

Как передает пресс-служба президента Украины, Данилов заявил на брифинге, что происходящее сейчас на Донбассе - это "попытка России спровоцировать наши Вооруженные силы на соответствующие действия".

Секретарь СНБО еще раз заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не с ДНР-ЛНР.

"Мы не можем вести переговоры с людьми, не принимающими никаких самостоятельных решений - все решения принимаются только в Москве. Вы знаете, что Владимир Александрович Зеленский сделал заявление, что он в любое время готов встретиться с Путиным для того, чтобы проводить эти переговоры. Сегодня, к сожалению, они отказываются от этих переговоров", - сказал Алексей Данилов.

Автор фото, Минобороны РФ Подпись к фото, Минобороны России показало публике, что эти танки после учений близ Украины едут на постоянноую базу. Но Украина и Запад говорят, что на деле отвода российских войск не происходит

Джонсон: Запад должен быть един как никогда

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед тем как отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности сделал еще одно заявление об Украине, сказав, что шансы избежать ненужного кровопролития все еще есть.

"Но это потребует такой мощной демонстрации солидарности западных стран, какой мы еще не видели в новейшей истории. Союзники должны в один голос объяснить президенту Путину, насколько высокую цену он заплатит за любую попытку нового вторжения в Украину", - заявил Джонсон, добавив, что об этом он собирается говорить и в Мюнхене.

Австралия: оправдания войне не будет

Жесткие слова в адрес России в субботу произнес и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Никакого отвода российских войск от границы нет. Они ищут предлог для вторжения. Для вторжения в Украину нет предлога! Этому не будет оправдания. Ничто его не провоцирует. Россия должна принять единственно возможное решение: отойти и отказаться от вторжения. Не изображать, будто ему есть какое-то оправдание, потому что оправдания нет!" - заявил Моррисон.

Австралийский премьер сказал также, что не приемлет попытки России добиться от Запада и Украины каких-то уступок, угрожая войной.