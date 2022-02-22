США вводят санкции против суверенного долга России

33 минуты назад

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Президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга Российской Федерации.

Также под американские санкции попадают Промсвязьбанк, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, а также государственный инвестиционный банк ВЭБ, финансирующий проекты развития экономики. ВЭБ уже находится под более мягкими, секторальными санкциями.

Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции.

Первый пакет американских санкций против России за признание ДНР и ЛНР будет гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году, сообщил Байден.

"Я собираюсь начать с введения ответных санкций, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит вторжение, мы готовы пойти дальше с санкциями", - заявил Байден.

"Странное признание"

Выступая в Белом доме, президент Байден, заявил, что Путин "странным образом" признал независимость двух регионов, которые, как считает российский лидер, больше не принадлежат Украине.

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"Что дает (Путину) право объявить так называемыми государствами территории, принадлежащие соседу?" - спросил Джо Байден, назвавший этот шаг вопиющим нарушением международного права.

По словам американского президента, Путин готовит предлог для того, чтобы пойти дальше и захватить силой украинские территории.

"Это начало российского вторжения в Украину", - сказал Байден, имея в виду выступление Путина по телевидению в понедельник и решение Совета Федерации направить войска в Донбасс.

"Никакого интереса к диалогу"

По мнению Байдена, Владимир Путин покушается на само право Украины на существование и не проявляет никакого интереса к настоящему диалогу по вопросам европейской безопасности.

Американский лидер отдал распоряжение о переброске дополнительных военных контингентов в страны-союзницы в Восточной Европе. По его словам, такие силы и вооружения уже находятся в Европе и будут направлены в страны Балтии.

"Я хочу подчеркнуть, что с нашей стороны это оборонительные меры , - сказал он, - и мы не намерены воевать с Россией".

Президент США сказал также, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Берлином, чтобы "Северный поток-2" не начал работать.

Россия заплатит еще более высокую цену, включая более жесткие санкции, если продолжит свою агрессию, заверил Байден.