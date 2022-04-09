45-й день войны в Украине: ожесточенные бои в Луганской области, Запад обещает Украине технику и миллиарды долларов

50 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные раздают гуманитарную помощь в Харьковской области

Власти Донецкой и Луганской областей призывают местных жителей как можно быстрее эвакуироваться, поскольку в регионе идут ожесточенные бои с российской армией. Президент Владимир Зеленский заявил, что страну ожидает решающая битва на востоке. Западные страны обещали выделить для гуманитарной помощи Украине около 10 млрд евро, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев с визитом и заявил, что Лондон отправит украинской армии 120 единиц бронетехники и противокорабельные ракеты.

Главное о 45-м дне войны России против Украины - в нашем обзоре.

Власти Донецкой и Луганской области снова призывали мирных жителей, которые еще остаются в подконтрольных Украине частях Донбасса, как можно быстрее эвакуироваться.

Глава областной администрации Луганской области Сергей Гайдай рассказал в эфире украинского телевидения, что основные бои идут в районе городов Попасная и Рубежное, где российские военные "пытаются пробить оборону", в регионе также идет "постоянное накопление техники" со стороны России.

По словам Гайдая, эти населенные пункты постоянно обстреливаются, и местная полиция заходит в подвалы и бомбоубежища, пытаясь убедить местных жителей отправиться в более безопасные регионы

Мэр Лисичанска Александр Заика опубликовал в своем телеграм-канале обращение к жителям, в котором сказал, что оставаться в городе опасно. До войны в этом населенном пункте Луганской области жили около 100 тыс. человек.

"Обстрелы не стихают, обстрелы продолжаются. Наши ребята работают, есть определенные результаты, но ситуация в городе очень трудная. Поэтому я прошу вас эвакуироваться, - сказал Заика. - Потому что уж очень стало трудно уже в городе. Уже летят вражеские снаряды во все места. Называть их не будем, но очень-очень-очень трудно и страшно". "Гуманитарная помощь есть, но это не означает, что она вам спасет жизнь в плане того, куда прилетит вражеский снаряд", - сказал глава областной администрации.

Ситуация в Донецкой области также остается сложной. После ракетного удара по вокзалу в Краматорске, где погибло 52 человека, эвакуация по железной дороге идет из города Славянск.

"Решающий бой на востоке"

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с приехавшим в Киев канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что вооруженные силы Украины готовятся к важной битве на востоке и юге страны, куда прибывают российские войска.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Канцлер Австрии Карл Негаммер во время визита в Бучу

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"К сожалению, мы видим подготовку к важному, кто-то говорит решающему, бою на востоке нашего государства, - заявил президент Украины. - Мне сложно сказать и я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства".

В течение последних 10 дней российские войска покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины. Москва уверяет, что это был "знак доброй воли" для "повышения доверия" во время переговоров, но западные эксперты и украинские власти считают, что российская армия потерпела под Киевом значительное военное поражение и была вынуждена перегруппироваться, чтобы сконцентрироваться на Донбассе.

По словам Зеленского, сейчас главные события войны будут происходить около Харькова, в восточных областях и на юге Украины, в частности, в Запорожской и Херсонской областях (два последних региона граничат с Крымом и сейчас частично оккупированы российскими войсками).

Зеленский сказал, что многое будет зависеть от судьбы Мариуполя - этот портовый город полностью окружен российскими войсками, которые частично взяли его под контроль, но ведут ожесточенные бои.

"Как будет продолжаться процесс - зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь, выстоит ли Мариуполь, - говорит президент Украины. - Там наши военные, одни из сильнейших. Для них и для нашего государства - это большое испытание. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч будут там находиться, они не пойдут на восток".

Борис Джонсон в Киеве

В субботу в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, о его визите не сообщалось заранее. Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал дополнительно отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время прогулки недалеко от Майдана Незалежности в Киеве

В пятницу Джонсон объявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорске. В числе прочего поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракетные системы, а также "дроны-камикадзе".

Встретившись с Зеленским, британский премьер отметил, что "Украина вопреки всем ожиданиям отбросила российские войска от Киева и совершила величайший боевой подвиг XXI века". Во второй половине дня Джонсон и Зеленский прогулялись по Киеву.

Украине обещали более 10 млрд евро гуманитарной помощи

Участники международной конференции "Stand Up For Ukraine" (что можно перевести как "поддержи Украину") в Польше пообещали направить для гуманитарной помощи стране 10,1 млрд евро.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зеленский обращается к участникам конференции в Варшаве

В числе принявших участие в конференции доноров - правительства разных стран, компании и банки; организаторами выступили Еврокомиссия, Канада и международная гуманитарная организация Global Citizen.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что руководство Европейского союза пожертвует Украине и странам, принимающим беженцев оттуда, 1 млрд евро. Из этой суммы 600 млн должны пойти на организацию помощи беженцам в самой Украине, а еще 400 млн - в тех странах, которые их принимают.

Больше всех украинских беженцев пока приняла Польша - 2,6 млн человек, или около 60% от общего числа.

В пятницу фон дер Ляйен, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер побывали в Киеве и посетили город Буча недалеко от столицы, где после отступления российских войск были обнаружены свидетельства массовых расстрелов мирных жителей.

Удар по Миргороду

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде - городе в Полтавской области. "Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают помощь", - написал в телеграм-канале руководитель полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.

Российское минобороны в субботу в традиционной сводке заявило об ударе по военному аэродрому в Миргороде. Как заявил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков, в результате "уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения". Кроме того, по словам Конашенкова, ночью "уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области".

Вакарчук обратился к россиянам, а немецкий канцлер - к Путину

Лидер одной из самых известных украинских групп "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение к россиянам на русском языке, в котором осудил их за молчание и поблагодарил тех, кто все же вышел на протесты.

Рок-музыкант, а сейчас еще и боец территориальной обороны Вакарчук сказал, что в последнее время к нему часто обращаются журналисты оппозиционных СМИ, чтобы узнать его мнение о происходящем.

"Это вы, российский народ, вырастили и выкормили этих подонков, ублюдков, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят", - сказал Вакарчук в видеообращении по-русски.

"Нам не нужно сочувствие по телефону или в "Фейсбуке", нам нужны действия (...) Отдельное спасибо хочу выразить тем, кто отважился выйти на протесты или открыто, публично заявлял свою позицию по отношению к зверствам российской армии", - говоит он.

Не столь жесткое, но тоже довольно эмоциональное обращение к президенту Владимиру Путину в субботу сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Олаф Шольц во время митинга

"Ты разрушаешь будущее своей страны", - глава правительства Германии к российскому президенту на ты, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке.

Канцлер также сказал, что виновные в военных преступлениях в Буче под Киевом должны понести наказание. "Такое забыть невозможно", - сказал Шольц и добавил, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

Он также заявил, что Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков".

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