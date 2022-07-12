Космические утесы и вода на экзопланетах. Что нам рассказали первые пять снимков телескопа НАСА "Джеймс Уэбб"

10 минут назад

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Автор фото, NASA Подпись к фото, Туманность Киля

Во вторник НАСА опубликовала первые фотографии пяти разрозненных уголков нашей Вселенной, сделанных новейшей инфракрасной космической обсерваторией "Джеймс Уэбб". По словам администратора НАСА Билла Нельсона, эти изображения "наглядно демонстрируют, как "Уэбб" помогает найти ответы на вопросы, которые мы даже не можем как следует задать - вопросы, которые помогут нам лучше понять нашу Вселенную и место в ней человека".

Изображения беспрецедентной резкости и глубины представляли по очереди, одно за другим, партнеры НАСА со всего мира. На прямой связи с Центром космических полетов Годдарда под Вашингтоном были ученые из нескольких других штатов США, а также из Индии, Канады и других стран.

Русская служба Би-би-си очень кратко рассказывает о каждом из пяти уникальных снимков.

Космические утесы и рождение звезд

Космический "пейзаж" на фотографии в начале этого текста на самом деле представляет собой край исполинского облака космической пыли в туманности Киля (NGC 3324) - одной из самых больших и ярких на звездном небе.

Длина некоторых "утесов" достигает семи световых лет, а поднимающийся от облака "пар" - частицы раскаленного газа и пыли, которые туманность непрерывно извергает из себя по мере роста.

В этих облаках зародились первые звезды. Би-би-си подробно рассказывала, как именно это происходит, незадолго до запуска телескопа, в конце прошлого года.

Эволюция галактик и черных дыр

Квинтет Стефана - это группа из пяти компактно расположенных рядом друг с другом галактик в созвездии Пегаса, открытая астрономами еще в 1877 году и ставшая первой в своем роде.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Галактики в Квинтете Стефана можно пересчитать по пальцам: как и следует из названия, их пять

Это самый большой из пяти сфотографированных пока объектов: квинтет занимает на небосклоне примерно впятеро меньшую площадь, чем полный диск Луны.

Изображение состоит из более чем 150 миллионов отдельных пикселей и собрано из почти тысячи отдельных снимков.

Астрономы предполагают, что подобные плотные группы галактик могли быть значительно более распространены на заре Вселенной, а уже из их вещества формировались черные дыры.

В центре самой верхней галактики на фото (NGC 7319) находится сверхмассивная черная дыра, масса которой превышает солнечную примерно в 24 миллиона раз,

Состав атмосферы экзопланет

В атмосфере далекой экзопланеты, вращающей вокруг солнцеподобной звезды, "Джеймс Уэбб" обнаружил отчетливые следы присутствия воды, а также свидетельства существования в атмосфере облаков.

Автор фото, NASA

Сама планета при этом на Землю совсем не похожа: она во много раз больше по размеру, состоит преимущественно из раскаленного газа и относится к типу "горячих юпитеров".

Присутствие молекул того или иного конкретного элемента или вещества на любом небесном теле можно определить методом спектрографии, и "Уэбб" способен анализировать атмосферы экзопланет, расположенных на расстоянии нескольких сотен световых лет.

Два варианта Южного Кольца

Тусклая звезда в центре изображения тысячелетиями была скрыта от глаз облаками пыли и газа, которые она разбрасывает вокруг себя.

Автор фото, NASA

Разглядеть ее "Джеймсу Уэббу" удалось именно за счет своих инфракрасных сенсоров.

Дело в том, что инфракрасные волны значительно длиннее волн видимого света - в десятки и даже сотни раз, - поэтому и распространяются гораздо дальше, без особого труда пронизывая межзвездные облака.

Публике НАСА продемонстрировала две версии снимка - в ближнем (слева) и среднем (справа) инфракрасном диапазоне.

Далеко гляжу

Замыкает пятерку фотография галактического скопления SMACS 0723 в туманности Киля. Этот снимок накануне в ходе прямой трансляции из Белого дома миру "досрочно" уже продемонстрировал президент Джо Байден.

Автор фото, NASA

Это самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной, сделанное на сегодняшний день. Чтобы его получить, "Джеймсу Уэббу" пришлось собирать свет буквально по крупицам - на волнах разной длины в течение 12,5 часов.

Хотя по размеру изображенный фрагмент небосклона сравним с протянутой к небу на вытянутой руке песчинкой, умещаются на нем тысячи галактик.

Есть среди них и те, что были рождены, когда Вселенная была еще совсем юной: тогда ей еще не исполнилось и одного миллиарда лет.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ожидание: "Джеймс Уэбб" поведает космические тайны

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