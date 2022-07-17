В Москве задержали экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Она протестовала против войны в Украине у Кремля

час назад

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Автор фото, Марина Овсянникова

Бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова задержана, подтвердил Би-би-си ее адвокат. В телеграм-канале Овсянниковой опубликованы фотографии, на которых видно, как сотрудники полиции уводят ее к фургону. О причинах задержания данных пока нет.

По словам адвоката журналистки Дмитрия Захватова, ее задержали в Москве возле дома. Позже Захватов сообщил Би-би-си, что Овсянникова находится в ОМВД Красносельского района. Он уточнил, что направляется к подзащитной в этот отдел полиции.

"Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна", - сказано в сообщении в ее телеграм-канале.

В середине марте Овсянникова провела акцию протеста в прямом эфире новостей Первого канала, выбежав за спину ведущей Екатерины Андреевой с плакатом против войны в Украине.

Автор фото, Марина Овсянникова

После этого она получила административный штраф и покинула страну, отправившись на работу в Германии. Недавно Овсянникова вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.

15 июля она провела одиночный антивоенный пикет около Кремля. На ее плакате было написано: "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"

Автор фото, Марина Овсянникова

Вскоре после того, как Овсянникова ворвалась в эфир новостей Первого канала, она опубликовала видеообращение, в котором рассказала о мотивах своего поступка.

"То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. И Россия - страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек - Владимир Путин", - сказала она.

Овсянникова с сожалением призналас, что последние годы работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и теперь ей очень стыдно за это: "Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей".

Штраф и семейный суд

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В марте Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по ч.2 статье 20.2.КоАП за организацию несогласованного публичного мероприятия - суд таким образом оценил размещенное в интернете видео, где она призывала выходить на антивоенные протесты.

Заседание по иску к Овсянниковой ее бывшего мужа, касающемуся прав на воспитание детей, было назначено в Черемушкинском райсуде Москвы на 5 июля, но отложено для получения доказательств на 26 сентября, говорится в картотеке судебных дел.

В мае Овсянникова в интервью изданию "Холод" говорила, что причины иска бывшего мужа ей неизвестны. Она отмечала, что он работает на телеканале RT и после ее акции протеста прекратил с ней общение. Журналистка предполагала, что инициатором иска был не он, а его "загнали в угол".

При этом 4 июля, накануне начала процесса по этому семейному спору, тот же Черемушкинский райсуд Москвы впервые зарегистрировал против Марины Овсянниковой дело по ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП о дискредитации армии РФ в ходе спецоперации.

Рассмотрение этого дела назначено на 8 августа. После первого административного штрафа за дискредитацию по КоАП предусмотрена уже уголовная ответственность до 3 лет колонии.

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