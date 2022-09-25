Протесты против мобилизации в России: в Дагестане - стрельба и скандирование "нет войне", в Якутии - хоровод

29 минут назад

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Автор фото, chernovik.net Подпись к фото, В Махачкале акцию протеста в итоге разогнали - как и все прочие

В воскресенье в России продолжились спорадические протесты против мобилизации на войну с Украиной. В Дагестане силовики стреляли в воздух, а мирные жители перекрывали шоссе и скандировали "нет войне"; в Якутии тоже скандировали и водили хоровод на площади.

В Дагестане жители большого села Эндирей под Хасавюртом, протестуя против массовой, по их мнению (а не частичной, как обещал президент Путин) мобилизации перекрыли шоссе Хасавюрт-Махачкала.

Несколько видео с этой акции, на которых слышна стрельба, днем в воскресенье быстро разлетелись по соцсетям. По словам очевидцев, стреляли полицейские в воздух; информации о раненых нет.

Позже акция протеста - с участием прежде всего женщин - началась в Махачкале. Ещё днём в сетях распространилось видео, на котором женщины сначала спорят с полицейским, а потом начинают скандировать: "Нет войне!"

Затем акция протеста на площади перед Кукольным театром в центре Махачкалы разрослась до нескольких сотен человек и начались задержания.

Как сообщает, в частности, дагестанское издание "Черновик", на помощь полиции прибыла Росгвардия, и к вечеру акция была подавлена.

Данных о числе задержанных пока нет.

Пытаясь успокоить население, военный комиссар Дагестана Дайтбег Мустафаев объявил через местный филиал российского государственного телевидения, РГВК "Дагестан", что призывать на украинские фронта не будут людей без военного опыта и срочников, и что распространившиеся в Дагестане слухи, что из этого региона призовут 13 тысяч человек, неверны.

Акция протеста - тоже с участием прежде всего женщин - прошла в воскресенье и в другом российском регионе Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии. На митинг перед зданием правительства в Нальчике вышли несколько десятков местных жительниц.

До того митинг против мобилизации - и тоже женский по составу - прошел в Якутске.

По сообщениям местной прессы, Около 400 участниц и участников акции водили на площади хоровод, скандируя «Нет войне» и «Нет геноциду».

Позже полиция начала задерживать собравшихся. По данным правозащитной организации ОВД-Инфо (объявлена в России "нежелательной"), задержаны 24 женщины.

Президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" на войну с Украиной 21 сентября.

С этого дня в разных городах России идут несанкционированные акции протеста либо против мобилизации вообще, либо против ее массового характера. На эти акции выходят десятки или сотни человек в каждом случае.