Дмитрий Рогозин ранен при обстреле в Донецке

26 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Дмитрий Рогозин еще в 2014 году говорил, что мечтает оказаться в окопах на Донбассе.

Бывший вице-премьер в правительстве России и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и председатель правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко получили ранения в среду вечером при обстреле Донецка.

Как заверяет окружение Рогозина и Хоценко, угрозы их жизни нет. Сам Рогозин сказал российскому гостелеканалу RT, что ранен осколком в спину.

В результате этого обстрела, по пока не подтвевржденным данным, есть и погибшие, ранения же получили несколько человек.

По сообщениям с места событий, Рогозин и Хоценко были ранены в ресторане "Шеш-Беш", где Рогозин отмечал день рождения (ему в среду исполнилось 59 лет).

Помощник Дмитрия Рогозина сообщил Интерфаксу, что он госпитализирован. Рогозин и помощник говорят об обстреле гостиницы, где они жили, но не о ресторане.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar", - цитирует Интерфакс помощника Рогозина.

Автор фото, Zvezdanews Подпись к фото, Кадры российского телеканала - ресторан, где, как утверждается, был ранен Рогозин

Пресс-секретарь Виталия Хоценко сказал журналистам, что угрозы жизни его шефа нет.

Издание "База" сообщает, что Рогозин был ранен именно при обстреле донецкого ресторана «Шеш-Беш», где он праздновал свой день рождения. По данным "Базы", один из погибших - охранник Виталия Хоценко.

Российские каналы публикуют и видео с места событий, на котором виден зал ресторана с выбитыми окнами - судя по картинке, взрыв произошёл снаружи здания.