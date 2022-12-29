Умер композитор Эдуард Артемьев - автор музыки к фильмам Тарковского и пионер электроники

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

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Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

В Москве на 86-м году жизни умер композитор Эдуард Артемьев. Широкому слушателю Артемьев известен в первую очередь как кинокомпозитор. В 1970-е годы созданная им звуковая палитра к фильмам Андрея Тарковского ("Зеркало", "Солярис", "Сталкер") и Никиты Михалкова ("Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино") была такой же яркой, свежей и запоминающейся как и их, новый для своего времени, киноязык.

Артемьев стал восприниматься как голос нового художественного поколения, формально остававшегося в рамках советской официальной культуры, но стремившегося к расширению ее горизонтов, выходу из привычных, навязанных постылым соцреализмом канонов.

И хотя фильмы Тарковского и Михалкова были далеко не первыми киноработами Артемьева - до этого на его счету уже был добрый десяток фильмов с более традиционной киномузыкой - в новое кино он пришел с богатым, накопленным в далеком от традиции музыкальном экспериментировании опытом.

Еще в 1960 году, в разгар оттепельного послабления, 23-летний выпускник Московской консерватории познакомился с инженером Евгением Мурзиным, создателем одного из первых в мире синтезаторов.

Мурзин назвал свой синтезатор "АНС". За этой аббревиатурой стояло имя Александра Николаевича Скрябина, русского композитора начала XX века, пионера музыкального авангарда и разработчика концепции светомузыки.

Пользуясь идеями Скрябина, гениального изобретателя первого электронного инструмента терменвокс Льва Термена и только-только проникавшей сквозь прохудившийся железный занавес музыкой западных коллег Карлхайнца Штокгаузена и Пьера Булеза, Артемьев вместе с другими композиторами-единомышленниками (Альфред Шнитке, Владимир Мартынов, Эдисон Денисов, Софья Губайдуллина) в рамках созданной ими Экспериментальной студии электронной музыки заложил основы советской электронной, авангардной музыки.

Саунд-дизайн для Тарковского

Вместе с тем, в отличие от некоторых коллег, Артемьев не пускался в запредельные дебри авангарда. Музыка его, пусть и насыщенная новыми звучаниями, оставалась доступной, легкой для восприятия и потому идеально ложилась в кино, особенно там, где, как в "Солярисе" или "Сталкере", ей нужно было придать фантастический, неземной характер.

Автор фото, Anton Tushin/TASS Подпись к фото, Синтезатор "АНС" на выставке работ художника Павла Филонова

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Сам Артемьев свой подход к музыке к фильмам Тарковского характеризовал как "саунд-дизайн с переходом симфонической музыки в электронику, и обратно".

Одно время он настолько увлекся электроникой, что даже как-то сказал: "Симфоническая музыка - музыка физического начала, а электронная, скорее, духовного".

Впрочем, на электронике он не зациклился. Писал он и музыку к спектаклям, и фортепианную и оркестровую музыку, оратории, инструментальные концерты, и даже две оперы, в том числе рок-оперу "Преступление и наказание" для спектакля Андрея Кончаловского в "Театре мюзикла".

Он сильно увлекся музыкой прог-рока - группами Yes, King Crimson, Genesis и созданное под их влиянием "Преступление и наказание" назвал как-то "главным сочинением моей жизни".

Особо стоит отметить его вокально-инструментальную сюиту "О спорт - ты вечный прогресс", которая звучала на церемониях открытия и закрытия Олимпийских Игр в Москве 1980 года.

У Эдуарда Артемьева обширная, насчитывающая десятки пластинок и компакт-дисков дискография.

Документацией музыки Артемьева в последние годы активно занимается его сын, тоже композитор и продолжатель дела отца в области электронной музыки Артемий Артемьев. Именно на созданном им лейбле Electroshock Records и можно сейчас услышать главные сочинения Артемьева.

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