Президент Лукашенко отклонил прошение о помилование россиянки Софьи Сапеги

39 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Софья Сапега (архивное фото)

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил прошение россиянки Софьи Сапеги о помиловании, сообщил журналистам "Медиазона. Беларусь" адвокат ее семьи Антон Гашинский.

Софья Сапега с мая отбывает шестилетний срок в колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных при администрировании оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси". Она попросила президента Александра Лукашенко о помиловании в июне.

В своем ходатайстве Сапега писала, что совершила преступления по молодости и глупости, и просила Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.

"Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", - написала Софья Сапега в своем ходатайстве. Она выплатила компенсацию морального вреда белорусским силовикам, чиновникам и судьям, данные которых публиковались в "Черной книге".

Лукашенко заявлял, что ему "жалко девчонку", но был готов лишь передать ее в Россию для отбывания наказания.

Cофья Сапега родилась в России, но выросла в Беларуси, куда переехала ее мать, а затем училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.