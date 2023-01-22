В Испании нашли три подпольных табачных фабрики, где работали украинцы

44 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Spain's Civil Guard/Europol Подпись к фото, В расследовании дела о подпольном производстве сигарет испанской полиции помогла полицейская служба Евросюза - Европол

Полиция Испании в воскресенье объявила, что накрыла три подпольных табачных фабрики, на которых в тяжелых условиях работали украинцы - как легальные беженцы, так и нелегальные иммигранты.

В ходе этой операции в разных регионах Испании были арестованы сразу 27 человек и конфискованы 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет на общую сумму 37,5 млн евро.

Как сообщает полиция, украинцы, работавшие на фабриках, ютились в бытовках на их территории и боялись выходить за их пределы. Среди них есть как беженцы от войны, въехавшие в Испанию на законных основаниях, так и те, кто проник в страну нелегально.

По данным ООН, за время войны в Европе были зарегистрированы почти восемь миллионов беженцев из Украины, более 160 тысяч из них добрались до Испании.

В опубликованном в ноябре докладе Европарламента говорилось, что в Евросоюзе растет число случаев нелегальной эксплуатации украинских беженцев, которые зачастую из-за своего бедственного положения и незнания языка вынуждены браться за любую работу.

Испанская полиция в воскресенье рассказала, что обнаруженные ею три подпольных фабрики были расположены в разных концах Испании: под Севильей на юге, под Валенсией на востоке и в регионе Ла Риоха на севере. Первая была обнаружена еще в конце 2021 года, и благодаря этому полиция в конце концов смогла накрыть и две другие.

Табак для производства сигарет, по данным полиции, ввозился контрабандой, и мощности фабрик позволяли производить более полумиллиона пачек в день. Продукцию продавали и в Испании, и в других странах.