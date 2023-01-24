Датчанин сжег в Швеции Коран. Турецкий лидер увидел в этом повод не пускать Швецию в НАТО

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Президент Турции Эрдоган возмущен тем, что в Швеции повесили его куклу вверх ногами, а потом еще сожгли Коран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на то, что Турция одобрит ее вступление в НАТО. Эрдоган сделал это заявление после того, как датский правый политик на выходных устроил в Стокгольме акцию протеста возле турецкого посольства и сжег Коран.

"Швеция не должна ожидать от нас поддержки вступления в НАТО, - заявил Эрдоган. - Совершенно очевидно, что те, кто устроил такой позор перед посольством нашей страны, больше не могут рассчитывать на благосклонность с нашей стороны в отношении их заявки".

После нападения России на Украину Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО, но Турция, как член альянса, может заблокировать их прием - и до сих пор не ратифицировала соответствующие документы.

Анкара требует от Стокгольма выдать более 70 человек, в основном турецких курдов, которых в Анкаре считают террористами.

Ранее Турция отменила запланированный на следующую неделю визит министра обороны Швеции Пола Юнсона в Анкару. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что визит потерял смысл.

Акцию устроил в субботу, 21 января, Расмус Палудан, лидер датской антиисламистской партии Stram Kurs ("Жесткий курс"), которая на последних выборах набрала 1,8% голосов. Шведская полиция разрешила акцию у посольства, но не сожжение Корана, и Палудан сжег его позже, неподалеку от посольства.

Правительство Швеции тоже осудило этот жест.

"В Швеции - широкая свобода слова, но это не означает, что правительство Швеции или я лично поддерживаем подобные мнения", - сказал в субботу министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Комментировать последнее заявление Эрдогана Билльстрём в понедельник не стал, сказав, что прежде хочет узнать, что точно сказал турецкий президент.

"Швеция будет соблюдать договоренность, которая есть у Швеции, Финляндии и Турции относительно нашего членства в НАТО", - добавил министр.

Турецкие власти говорят, что одного осуждения акции со стороны членов правительства им недостаточно - они считают, что власти не должны разрешать подобные акции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У борца с исламом и иммигрантами Расмуса Палудана есть и шведское гражданство, но вообще он - датский политик

"Никто не имеет права оскорблять святое. Когда мы говорим что-то, мы говорим честно, а если кто-то покушается на нашу честь, мы ставим их на место", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в своем выступлении по телевидению на тему Швеции.

13 января шведские курды в Стокгольме повесили за ноги куклу Эрдогана. Эта акция тоже разозлила Анкару.