Судан: обвиняемые судом в Гааге вышли из тюрьмы

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Хартуме разрушено множество домов

Бывшие суданские военные и политики, выдачи которых несколько лет ждал Международный уголовный суд в Гааге, в результате вспыхнувшего в стране вооруженного конфликта вышли из тюрьмы. Есть ли среди них главный обвиняемый, экс-президент Омар Башир, пока не известно.

Бывший политик Ахмад Харун во вторник в официальном заявлении подтвердил, что он и группа других обвиняемых Гаагой функционеров режима Башира вышли из тюрьмы Кобер в Хартуме, где они отбывали сроки, назначенные им новыми властями страны.

Ахмад Харун уверяет, что он и другие покинувшие тюрьму готовы сдаться системе правосудия, когда она снова начнет функционировать в стране.

Сообщения о побеге заключенных из тюрьмы Кобер появились в самом начале этой недели.

Международный уголовный суд обвиняет 79-летнего Омара Башира и его соратников в геноциде населения Дарфура. Башир был свергнут военными в 2019 году и отправлен в тюрьму по обвинению в коррупции. В Гаагу его до сих пор не выдали.

Был ли Башир среди бежавших из тюрьмы, не известно. Он много времени проводил не в тюрьме, а в больнице.

По сообщениям из Хартума, трехдневное перемирие, объявленное накануне, в основном соблюдается.

Иностранные государства, пользуясь этим моментом, эвакуируют из Судана своих граждан. Британия, в частности, вывозит своих граждан на Кипр: вечером и ночью там приземлились два военных самолета с британцами на борту и ожидается третий.

Спецпосланник ООН в Судане Фолькер Пертес говорит, что в определенных районах страны перемирие между армией и "Силами быстрой поддержки" соблюдается.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В 2018 году Омар Башир гостил в Москве у Владимира Путина. Теперь они оба - обвиняемые Международным уголовным судом

В Хартуме и прилегающем к нему городе Омдурмане, однако, по-прежнему звучали выстрелы и взрывы.

"Однозначных указаний на то, что стороны готовы к серьезным переговорам, пока нет. Видимо, и те, и другие думают, что еще могут добиться победы военным путем", - сказал Фолькер Пертес.

С начала боев, вспыхнувших 15 апреля, в Судане погибли как минимум 459 человек, а многие тысячи бежали из страны.