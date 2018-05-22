Илье Бродскому - 15 лет. Он родился в Новосибирске, в 2 года начал читать, в 9 программировать, а в 11 - создал свой сайт. Сложные пассажи Рахманинова для Ильи - способ расслабиться.
Виктория Бродская
В 4 года стало очевидно, что Илья сильно отличается от сверстников. Врачи сказали, что Илье нужно найти способ расслабиться, иначе он сойдет с ума. Так в жизни мальчика появилась музыка.
Семья нашла педагога, который занимался с Ильей, однако с итоговой аттестацией в России возникли трудности. Учителя посчитали Илью отстающим в развитии и предложили отправить его в детский сад. Илью отправили в другую школу, где он успешно получил аттестат.
К 10 годам Илья написал несколько статей для Википедии и начал писать код. После того как он получил аттестат о среднем образовании, семья переехала в США, где мальчик впервые сел за парту.
Родители встретились с педагогами и объяснили ситуацию. Школа отнеслась с пониманием.
Илью забрали из школы; он так обрадовался, что подготовился к выпускным экзаменам сам.
Результаты потрясают - подобный балл получает лишь 1% американских выпускников гораздо старше его.
В свои 15 лет Илья - второкурсник Чарльстонского университета, где он изучает компьютерные технологии. Илье нужно лично посещать занятия, иначе он утратит стипендию.
Бродские долго не решались отправить сына в самостоятельную жизнь вдали от семьи, но в этом году уже подали заявки в Гарвард, Стэнфорд и бостонский MIT. Помимо учебы Илья программирует и зарабатывает на собственной компьютерной игре.
Автор: Наталка Писня
Продюсер: Полина Романова
Редактор: Олег Михайлов
Фото: Семейный архив семьи Бродских, Harvard University