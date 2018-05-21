Белые пятна на карте: как в России умирают города

В России оказались заброшенными сотни небольших городов. Тысячи людей потеряли работу и покинули дома, когда развалились градообразующие предприятия.
В России больше 300 моногородов. В советcкие времена их жизнь целиком зависела от заводов, шахт и месторождений. Многие строились с использованием принудительного труда в местах, малопригодных для жизни.
Описывая знакомые места - ресторан, кинотеатр и пекарню, Владимир будто возвращает поселок-призрак к жизни.
Поселок отвечает Владимиру скрипом кровельного железа и криками ворон. Больше ответить некому. Жителей в Кадыкчане не осталось.
В советские годы в магазинах Кадыкчана не было дефицита, а в ресторане “Полярный” лилось вино и играла живая музыка. Поселок был полон молодых людей.
Татьяна и Геннадий Щипалкины родились в Кадыкчане. Ученица музыкальной школы и спортсмен познакомились на школьной дискотеке осенью 1984 года. Свадьбу сыграли в “Полярном”.
На предприятиях задерживали зарплаты, шахты закрывали, начались перебои со снабжением, которых раньше в поселке никогда не было.
Старая шахта исчерпала запасы, и ее закрыли в 1992 году. Жители начали покидать поселок в поисках работы.
В 1996 году произошла авария на последней оставшейся шахте “Кадыкчанская”. На смене было 27 шахтеров - шесть из них погибли.
В 1998 году шахту окончательно закрыли, а жителям Кадыкчана начали выдавать сертификаты на переселение.
В 2003 году поселок был официально закрыт. Люди покинули Кадыкчан, а кинотеатр “Шахтер”, в котором Владимир показывал свои фильмы, сгорел.
Владимир видел дым из своего окна. Ему все еще трудно смириться с тем, что случилось с Кадыкчаном: “Душа не верит, но так оно и есть”.
Автор:
Андрей Сошников
Редактор:
Артем Вернидуб
Продюсеры:
Дженни Нортон, Екатерина Савина
Фото:
Пол Харрис, Максим Ломакин
Видео:
Максим Ломакин