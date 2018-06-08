Президент США Дональд Трамп перед началом саммита G7 в Квебеке заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию, сообщает Ассошиэйтед пресс.
В центральном офисе Сбербанка прошло годовое собрание акционеров. В 2016 году на него пришел миноритарий и оппозиционер Алексей Навальный, в 2017 году менеджмент объяснял акционерам, как работает эджайл, и объявил о рекордных в истории банка дивидендах. Чем запомнилось собрание в этом году?
В Калининграде и Нижнем Новгороде отменены концерты Земфиры, которые должны были пройти на площадках фестиваля болельщиков ФИФА (FIFA Fan Fest). Власти регионов объясняют это разногласиями между организаторами и подрядчиком.
Лидеры семи ведущих стран мира собираются на открывающийся в Квебеке саммит G7, который, как ожидается, может быть омрачен серьезными разногласиями между Соединенными Штатами и их партнерами.
В ночь на 8 июня клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталс" обыграл "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии турнира и стал обладателем главного трофея лиги, Кубка Стэнли.
В России вновь заговорили о возобновлении производства Ан-124 в Ульяновске. Русская служба Би-би-си анализирует, есть ли у России техническая возможность сделать это, нужно ли это рынку, и, главное, стоит ли сейчас начинать производство самолета образца 1980-х.
Решение сената могло заблокировать инициативу премьер-министра Джастина Трюдо. Однако, консерваторы внесли в законопроект некоторые изменения. Теперь его рассмотрит палата общин.
Ученые во Вьетнаме считают, что супербактерии помогут накормить человечество и сократить необходимость в интенсивном земледелии.
Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого играет россиянин Александр Овечкин, впервые в своей 44-летней истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для самого Овечкина это тоже первый трофей.
Фонд борьбы с коррупцией заявил, что жене депутата Госдумы Леонида Слуцкого принадлежит пентхаус, который оценивается минимум в 400 млн рублей - это в 80 раз больше, чем зарплата депутата за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовая зарплата его жены.
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться мобильными телефонами в школе.
В обзоре британской прессы за 8 июня: Футбольная дипломатия Рамзана Кадырова; российский политик предлагает легализовать фанатские драки; британцев предупредили, чтобы они не надеялись на российскую полицию на ЧМ-2018.
В обзоре российских газет за 8 июня: Путин преуменьшает значимость проблем; названа дата отмены долевого строительства; банки выдают рисковые ипотечные кредиты; Россия меняет западных инвесторов на китайских; пенсионный возраст поднимут до 65 и 63 лет.
Автономный дата-центр Microsoft затопили у берегов Оркнейских островов к северу от Шотландии. Если эксперимент пройдёт успешно, корпорация надеется через год начать погружать оборудование в массовых масштабах.
Несколько сотрудников консульства США в Гуанчжоу отправлены в Пенсильванию на обследование. Они могли подвергнуться тем же звуковым воздействиям, что и американские дипломаты на Кубе.
Рейтинговое агентство АКРА впервые оценило объем "криптовалютной экономики" России - это от 7,5 до 14 млрд долларов. Часто биткоины и другие криптовалюты используют в теневом секторе. Опасно ли это?
Правительство России отказалось от планов повышения налога на доходы физических лиц и введения налога с продаж, заявил во время "прямой линии" президент Владимир Путин, но пообещал другие меры по "настройке налоговой системы".
Писательница Эмили Уитт - о том, как люди ищут любовь и секс с помощью приложений и веб-сервисов и к чему это приведет.
Президент России Владимир Путин в четверг впервые был вынужден отвечать на вопрос, который в России обсуждают последние два месяца: "Когда перестанут расти цены на бензин". В росте цен президента упрекают даже те, кто за него голосовал.
Британский фотограф Чарли Клифт представил серию необычных уличных портретов жителей знаменитого мультикультурного лондонского района Брикстон.
Автор скандального "досье Трампа" Кристофер Стил подал в Высокий суд федерального округа Колумбия два ходатайства. Ответчики - российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.
Россия не думала об обмене Олега Сенцова, российский контингент остается в Сирии, судьба пенсионного возраста не решена, но налоги не вырастут. Эти и другие важные заявления Владимира Путина с "прямой линии" в подборке Русской службы Би-би-си.
Ученые выяснили, что делает сотрудника более эффективным. Оказывается, пообещать ему вознаграждение по окончании работы - не лучшее решение.
Авиакомпания Emirates представила салон первого класса на недавно приобретенных лайнерах Boeing 777-300ER. В них нет иллюминаторов.
На юге Китая обнаружены отпечатки лап животного, оставленные около полумиллиарда лет назад.