Главные события в России и мире

8 июня 2018 г.

Трамп призвал вернуть Россию в G8. Италия согласна

Президент США Дональд Трамп перед началом саммита G7 в Квебеке заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию, сообщает Ассошиэйтед пресс.
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"Прямая линия" Грефа: как прошло собрание акционеров Сбербанка

В центральном офисе Сбербанка прошло годовое собрание акционеров. В 2016 году на него пришел миноритарий и оппозиционер Алексей Навальный, в 2017 году менеджмент объяснял акционерам, как работает эджайл, и объявил о рекордных в истории банка дивидендах. Чем запомнилось собрание в этом году?
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Власти: отмена концертов Земфиры в городах ЧМ не связана с политикой

В Калининграде и Нижнем Новгороде отменены концерты Земфиры, которые должны были пройти на площадках фестиваля болельщиков ФИФА (FIFA Fan Fest). Власти регионов объясняют это разногласиями между организаторами и подрядчиком.
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Шесть против одного: война слов накануне саммита G7 в Квебеке

Лидеры семи ведущих стран мира собираются на открывающийся в Квебеке саммит G7, который, как ожидается, может быть омрачен серьезными разногласиями между Соединенными Штатами и их партнерами.
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Доказал, что великий. Как Овечкин пришел к своему главному трофею

В ночь на 8 июня клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталс" обыграл "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:3 в пятом матче финальной серии турнира и стал обладателем главного трофея лиги, Кубка Стэнли.
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"Русланы" снова хотят строить в России. Есть ли в этом смысл?

В России вновь заговорили о возобновлении производства Ан-124 в Ульяновске. Русская служба Би-би-си анализирует, есть ли у России техническая возможность сделать это, нужно ли это рынку, и, главное, стоит ли сейчас начинать производство самолета образца 1980-х.
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Канадский сенат проголосовал за легализацию марихуаны

Решение сената могло заблокировать инициативу премьер-министра Джастина Трюдо. Однако, консерваторы внесли в законопроект некоторые изменения. Теперь его рассмотрит палата общин.
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Как прокормить растущее население Земли? Супербактерии могут помочь

Ученые во Вьетнаме считают, что супербактерии помогут накормить человечество и сократить необходимость в интенсивном земледелии.
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"Вашингтон Кэпиталз" Овечкина впервые завоевал Кубок Стэнли

Клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", в составе которого играет россиянин Александр Овечкин, впервые в своей 44-летней истории стал обладателем Кубка Стэнли. Для самого Овечкина это тоже первый трофей.
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Квартиру жены депутата Слуцкого оценили в 80 его годовых зарплат

Фонд борьбы с коррупцией заявил, что жене депутата Госдумы Леонида Слуцкого принадлежит пентхаус, который оценивается минимум в 400 млн рублей - это в 80 раз больше, чем зарплата депутата за 2017 год, и в 2000 раз больше, чем годовая зарплата его жены.
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Французские депутаты запретили школьникам пользоваться смартфонами

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться мобильными телефонами в школе.
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Пресса Британии: футбольная дипломатия Рамзана Кадырова

В обзоре британской прессы за 8 июня: Футбольная дипломатия Рамзана Кадырова; российский политик предлагает легализовать фанатские драки; британцев предупредили, чтобы они не надеялись на российскую полицию на ЧМ-2018.
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СМИ России: "прямая линия" Путина оказалась слишком позитивной

В обзоре российских газет за 8 июня: Путин преуменьшает значимость проблем; названа дата отмены долевого строительства; банки выдают рисковые ипотечные кредиты; Россия меняет западных инвесторов на китайских; пенсионный возраст поднимут до 65 и 63 лет.
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Microsoft в толще океана: будущее мегасерверов - на дне морском?

Автономный дата-центр Microsoft затопили у берегов Оркнейских островов к северу от Шотландии. Если эксперимент пройдёт успешно, корпорация надеется через год начать погружать оборудование в массовых масштабах.
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Странные звуки в консульствах США. Сначала на Кубе, теперь и в Китае

Несколько сотрудников консульства США в Гуанчжоу отправлены в Пенсильванию на обследование. Они могли подвергнуться тем же звуковым воздействиям, что и американские дипломаты на Кубе.
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Россияне скупили биткоинов на миллиарды долларов. Опасно ли это для экономики?

Рейтинговое агентство АКРА впервые оценило объем "криптовалютной экономики" России - это от 7,5 до 14 млрд долларов. Часто биткоины и другие криптовалюты используют в теневом секторе. Опасно ли это?
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Какие налоги пообещал не поднимать Путин?

Правительство России отказалось от планов повышения налога на доходы физических лиц и введения налога с продаж, заявил во время "прямой линии" президент Владимир Путин, но пообещал другие меры по "настройке налоговой системы".
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Автор книги "Секс будущего" - о том, как технологии меняют отношения

Писательница Эмили Уитт - о том, как люди ищут любовь и секс с помощью приложений и веб-сервисов и к чему это приведет.
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"Буду главным оппозиционером": как электорат Путина протестует против цен на бензин

Президент России Владимир Путин в четверг впервые был вынужден отвечать на вопрос, который в России обсуждают последние два месяца: "Когда перестанут расти цены на бензин". В росте цен президента упрекают даже те, кто за него голосовал.
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Лица Брикстона: фотопортреты жителей знаменитого лондонского района

Британский фотограф Чарли Клифт представил серию необычных уличных портретов жителей знаменитого мультикультурного лондонского района Брикстон.
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Встретимся в суде: британский шпион подал встречный иск к российским олигархам

Автор скандального "досье Трампа" Кристофер Стил подал в Высокий суд федерального округа Колумбия два ходатайства. Ответчики - российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан.
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10 главных заявлений Путина на "прямой линии". Коротко

Россия не думала об обмене Олега Сенцова, российский контингент остается в Сирии, судьба пенсионного возраста не решена, но налоги не вырастут. Эти и другие важные заявления Владимира Путина с "прямой линии" в подборке Русской службы Би-би-си.
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Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

Ученые выяснили, что делает сотрудника более эффективным. Оказывается, пообещать ему вознаграждение по окончании работы - не лучшее решение.
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В самолетах Emirates не будет иллюминаторов. Привыкнут ли к этому пассажиры?

Авиакомпания Emirates представила салон первого класса на недавно приобретенных лайнерах Boeing 777-300ER. В них нет иллюминаторов.
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Ученые нашли древнейшие следы на Земле. Но кто их оставил, неизвестно

На юге Китая обнаружены отпечатки лап животного, оставленные около полумиллиарда лет назад.
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