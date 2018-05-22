Факты и цифры

Стадионы ЧМ-2018

DMITRY SEREBRYAKOV/TASS

(реконструкция)

Стоимость: 26 млрд

Вместимость: 80000

“Лужники” Москва

AFP

Построенный в 1956 году стадион “Лужники” на Воробьевых горах был одним из главных мест проведения Олимпиады 1980 года и пережил три реконструкции.

Последняя завершилась в конце 2017 года.

“Лужники” примут семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе финальный.

Стоимость: 14,5 млрд

Вместимость: 45000

Москва

“Открытие Арена”

GETTY IMAGES

Стадион был построен в 2014 году в Тушине на северо-западе Москвы и является домашним стадионом футбольного клуба “Спартак”.

Согласно требованиям ФИФА, во время международных турниров стадион не может носить спонсорское название, поэтому во время ЧМ он будет называться “Стадион Спартак”.

Стоимость: 43 млрд

Вместимость: 67000

Санкт-Петербург

“Санкт-Петербург”

EPA

Строительство стадиона на Крестовском острове сопровождалось скандалами: сроки сдачи неоднократно переносились, стоимость строительства росла, а российские власти называли происходящее позором.

Уже после открытия в 2017 году обнаружились технические проблемы, в частности, у стадиона протекала крыша.

Стоимость: 16,3 млрд

Вместимость: 45000

Волгоград

“Волгоград Арена”

SERGEI SAVOSTYANOV/TASS

Окончание строительства стадиона было запланировано на конец 2017 года, однако находящаяся на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана арена была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Стоимость: 12 млрд (реконструкция)

Вместимость: 35600

Екатеринбург

“Екатеринбург Арена”

REUTERS

Центральный стадион в Екатеринбурге был построен еще в 50-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия.

К ЧМ-2018 было решено провести масштабную реконструкцию и построить временную трибуну. Критики отмечали, что построить новый стадион было бы дешевле.

Стоимость: 14,4 млрд

Вместимость: 45000

Казань

“Казань Арена”

GETTY IMAGES

“Казань Арена” - первый стадион, построенный к чемпионату мира по футболу. Стадион, спроектированный американским архитектурным бюро Populous (в его послужном списке - стадионы “Уэмбли” и “Эмирейтс” в Лондоне), был сдан в рекордный срок - 36 месяцев.

Стоимость: 17,8 млрд

Вместимость: 35000

Калининград

“Калининград”

GETTY IMAGES

Стадион в Калининграде оказался одним из самых противоречивых объектов чемпионата мира. Стройка на болотистом острове изначально обещала быть сложной.

В местной прессе появлялись сообщения, что мягкий грунт под стадионом проседает, поэтому будущее арены туманно.

Стоимость: 17,9 млрд

Вместимость: 45000

Нижний Новогород

“Нижний Новогород”

SERGEI KRASILNIKOV/TASS

Стадион построен на месте впадения реки Оки в Волгу.

Комиссия ФИФА дала разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию 23 марта 2018 года, однако инспекторы отметили, что до тестовых матчей подрядчикам нужно успеть завершить работы по благоустройству территории вокруг арены.

Стоимость: 19,8 млрд

Вместимость: 45000

Ростов-на-Дону

“Ростов Арена”,

GETTY IMAGES

Сдача “Ростов Арены” затянулась из-за проблем с инфраструктурой вокруг стадиона на левом берегу Дона.

Открытие арены состоялось 15 апреля 2018 года.

Стоимость: 18,9 млрд

Вместимость: 45000

Самара

“Самара Арена”

GETTY IMAGES

Стадион в Самаре оказался самым проблематичным объектом для организаторов чемпионата.

В 2016 году работы заморозились из-за споров о стоимости проекта, в итоге бюджет был увеличен.

Стройка возобновилась, однако отставание от графика не удавалось наверстать до последнего момента.

28 апреля на арене прошел первый тестовый матч.

Стоимость: 16,5 млрд

Вместимость: 45000

Саранск

“Мордовия Арена”

GETTY IMAGES

Стадион в Саранске на берегу реки Инсар стал самым масштабным спортивным сооружением республики.

Его строительство позволило решить целый ряд сложных градостроительных задач.

Особых претензий к арене у ФИФА не возникло.

Стоимость: 3 млрд (реконструкция)

Вместимость: 41000

Сочи

“Фишт”

ALEXANDER RYUMIN/TASS

Стадион был построен к зимней Олимпиаде 2014 года и обошелся в 23,5 млрд рублей.

Для проведения матчей чемпионата мира по футболу вместимость предлагали увеличить, однако потом от этой идеи отказались.

Название арены происходит от одноименной горной вершины в горах Кавказа.