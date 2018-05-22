Стадионы ЧМ-2018

Построенный в 1956 году стадион “Лужники” на Воробьевых горах был одним из главных мест проведения Олимпиады 1980 года и пережил три реконструкции.



Последняя завершилась в конце 2017 года.



“Лужники” примут семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе финальный.