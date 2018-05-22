Стадионы ЧМ-2018

DMITRY SEREBRYAKOV/TASS
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Построенный в 1956 году стадион “Лужники” на Воробьевых горах был одним из главных мест проведения Олимпиады 1980 года и пережил три реконструкции.
Последняя завершилась в конце 2017 года.
“Лужники” примут семь матчей чемпионата мира по футболу, в том числе финальный.
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Стадион был построен в 2014 году в Тушине на северо-западе Москвы и является домашним стадионом футбольного клуба “Спартак”.
Согласно требованиям ФИФА, во время международных турниров стадион не может носить спонсорское название, поэтому во время ЧМ он будет называться “Стадион Спартак”.
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Строительство стадиона на Крестовском острове сопровождалось скандалами: сроки сдачи неоднократно переносились, стоимость строительства росла, а российские власти называли происходящее позором.
Уже после открытия в 2017 году обнаружились технические проблемы, в частности, у стадиона протекала крыша.
SERGEI SAVOSTYANOV/TASS
Окончание строительства стадиона было запланировано на конец 2017 года, однако находящаяся на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана арена была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года.
REUTERS
Центральный стадион в Екатеринбурге был построен еще в 50-х годах прошлого века и является объектом культурного наследия.
К ЧМ-2018 было решено провести масштабную реконструкцию и построить временную трибуну. Критики отмечали, что построить новый стадион было бы дешевле.
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“Казань Арена” - первый стадион, построенный к чемпионату мира по футболу. Стадион, спроектированный американским архитектурным бюро Populous (в его послужном списке - стадионы “Уэмбли” и “Эмирейтс” в Лондоне), был сдан в рекордный срок - 36 месяцев.
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Стадион в Калининграде оказался одним из самых противоречивых объектов чемпионата мира. Стройка на болотистом острове изначально обещала быть сложной.
В местной прессе появлялись сообщения, что мягкий грунт под стадионом проседает, поэтому будущее арены туманно.
SERGEI KRASILNIKOV/TASS
Стадион построен на месте впадения реки Оки в Волгу.
Комиссия ФИФА дала разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию 23 марта 2018 года, однако инспекторы отметили, что до тестовых матчей подрядчикам нужно успеть завершить работы по благоустройству территории вокруг арены.
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Сдача “Ростов Арены” затянулась из-за проблем с инфраструктурой вокруг стадиона на левом берегу Дона.
Открытие арены состоялось 15 апреля 2018 года.
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Стадион в Самаре оказался самым проблематичным объектом для организаторов чемпионата.
В 2016 году работы заморозились из-за споров о стоимости проекта, в итоге бюджет был увеличен.
Стройка возобновилась, однако отставание от графика не удавалось наверстать до последнего момента.
28 апреля на арене прошел первый тестовый матч.
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Стадион в Саранске на берегу реки Инсар стал самым масштабным спортивным сооружением республики.
Его строительство позволило решить целый ряд сложных градостроительных задач.
Особых претензий к арене у ФИФА не возникло.
ALEXANDER RYUMIN/TASS
Стадион был построен к зимней Олимпиаде 2014 года и обошелся в 23,5 млрд рублей.
Для проведения матчей чемпионата мира по футболу вместимость предлагали увеличить, однако потом от этой идеи отказались.
Название арены происходит от одноименной горной вершины в горах Кавказа.