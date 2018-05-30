Би-би-си и МИ-5

Би-би-си долго отрицала, что кандидатуры сотрудников согласуются с контрразведкой МИ-5. На самом деле эта практика началась в первые дни существования Би-би-си и продолжалась до 1990-х годов.
Пол Рейнольдс - первый журналист, который смог ознакомиться с документами Би-би-си по биографическим проверкам сотрудников, - рассказывает об истории отношений между корпорацией и спецслужбой.
Еще в 1933 году один из топ-менеджеров Би-би-си, полковник Алан Доуней, начал проводить на своей квартире в Челси встречи с главой МИ-5 Верноном Келлом.
Обе стороны сочли, что Би-би-си нужно “содействие в связи с деятельностью коммунистов”.
Официально процесс биографической проверки назывался “формальностями”.
С самого начала Би-би-си согласилась не раскрывать роль МИ-5 и саму практику предварительного согласования кандидатов.
В каком-то смысле это было логично, учитывая, что само существование секретной службы оставалось в тайне до 1989 года.
В служебной записке 1984 года перечислялись организации из “черного списка”: Компартия Великобритании, Социалистическая рабочая партия, Рабочая революционная партия и троцкистская группа Militant Tendency.
К тому времени появлялись опасения и относительно ультраправых групп - “Национального фронта” и Британской национальной партии.
Чтобы провалить отбор, соискателю не нужно было быть членом этих групп, достаточно было просто быть как-то с ними связанным.
Если уже нанятый сотрудник попадал под подозрение или претендовал на переход на определенную должность, на его личном деле рисовали значок, похожий на новогоднюю елку.
Аркелл считал, что его ответы журналистам помогли улучшить репутацию Би-би-си в стенах МИ-5
Соискатели, которых фильтровали спецслужбы, не знали, почему их не взяли на работу, хотя могли догадываться.
Том Арчер - еще один бывший соискатель, отвергнутый по рекомендации МИ-5. В 1970-х он работал фрилансером, а когда после 1979 года стал подавать заявления на постоянную работу, каждый раз получал отказ.
Арчера отсеяли из-за того, что его близкий родственник вступил в Социалистическую рабочую партию.
В архивных документах Би-би-си замазаны имена сотрудников МИ-5.
Досье сотрудников Би-би-си в архивах корпорации.
Рейнольдс и другие корреспонденты Би-би-си проходили проверки спецслужб и после 1985 года.
Би-би-си отказывается отвечать на вопрос, продолжается ли практика проверок и по сей день.
Представитель корпорации заявил, что “не комментирует вопросы, связанные с безопасностью”.
Если проверки все еще проводятся, например, для людей с допуском к секретной информации, теперь это происходит открыто, и каждый соискатель об этом знает.
Прежней секретности больше нет.