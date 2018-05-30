Би-би-си и МИ-5

Би-би-си долго отрицала, что кандидатуры сотрудников согласуются с контрразведкой МИ-5. На самом деле эта практика началась в первые дни существования Би-би-си и продолжалась до 1990-х годов.



Пол Рейнольдс - первый журналист, который смог ознакомиться с документами Би-би-си по биографическим проверкам сотрудников, - рассказывает об истории отношений между корпорацией и спецслужбой.