Как отсеивали сотрудников

Би-би-си и МИ-5

Би-би-си долго отрицала, что кандидатуры сотрудников согласуются с контрразведкой МИ-5. На самом деле эта практика началась в первые дни существования Би-би-си и продолжалась до 1990-х годов.

Пол Рейнольдс - первый журналист, который смог ознакомиться с документами Би-би-си по биографическим проверкам сотрудников, - рассказывает об истории отношений между корпорацией и спецслужбой.

Еще в 1933 году один из топ-менеджеров Би-би-си, полковник Алан Доуней, начал проводить на своей квартире в Челси встречи с главой МИ-5 Верноном Келлом.

Обе стороны сочли, что Би-би-си нужно “содействие в связи с деятельностью коммунистов”.

Полковник Алан Доуней (справа) в Каире в 1918 году, вместе с Томасом Лоуренсом и археологом Дэвидом Джорджем Хогартом.

Официально процесс биографической проверки назывался “формальностями”.

С самого начала Би-би-си согласилась не раскрывать роль МИ-5 и саму практику предварительного согласования кандидатов.

В каком-то смысле это было логично, учитывая, что само существование секретной службы оставалось в тайне до 1989 года.

В служебной записке 1984 года перечислялись организации из “черного списка”: Компартия Великобритании, Социалистическая рабочая партия, Рабочая революционная партия и троцкистская группа Militant Tendency.

К тому времени появлялись опасения и относительно ультраправых групп - “Национального фронта” и Британской национальной партии.

Чтобы провалить отбор, соискателю не нужно было быть членом этих групп, достаточно было просто быть как-то с ними связанным.

Ведущие Би-би-си, 1938 год

Если уже нанятый сотрудник попадал под подозрение или претендовал на переход на определенную должность, на его личном деле рисовали значок, похожий на новогоднюю елку.

От “елки” пришлось отказаться в 1984 году, когда начали говорить, что знак привлекает слишком много внимания.
Сэр Хью Грин, генеральный директор Би-би-си

У нас в штате 23 тысячи человек, и среди них есть самые разные люди. Мы не изучаем подноготную тех, кто приходит к нам на работу.

Сэр Хью Грин, 1968 год
Джон Аркелл, директор по административным делам

Если кто-то коммунист, то для нас это не имеет значения. Если, конечно, речь не идет об уязвимых участках работы.

Джон Аркелл в здании Би-би-си в Уэльсе в 1970 году

Аркелл считал, что его ответы журналистам помогли улучшить репутацию Би-би-си в стенах МИ-5

Соискатели, которых фильтровали спецслужбы, не знали, почему их не взяли на работу, хотя могли догадываться.
Изабель Хилтон, журналист

Я до сих пор злюсь. Возмущает полная неподотчетность и то, что никто на Би-би-си так и не извинился, не объяснил, не сделал никаких заявлений ни в мою защиту, ни просто чтобы признать ошибку.

Изабель Хилтон

Том Арчер - еще один бывший соискатель, отвергнутый по рекомендации МИ-5. В 1970-х он работал фрилансером, а когда после 1979 года стал подавать заявления на постоянную работу, каждый раз получал отказ.

Арчера отсеяли из-за того, что его близкий родственник вступил в Социалистическую рабочую партию.

В архивных документах Би-би-си замазаны имена сотрудников МИ-5.

Досье сотрудников Би-би-си в архивах корпорации.

Рейнольдс и другие корреспонденты Би-би-си проходили проверки спецслужб и после 1985 года.

Би-би-си отказывается отвечать на вопрос, продолжается ли практика проверок и по сей день.

Представитель корпорации заявил, что “не комментирует вопросы, связанные с безопасностью”.

Если проверки все еще проводятся, например, для людей с допуском к секретной информации, теперь это происходит открыто, и каждый соискатель об этом знает.

Прежней секретности больше нет.