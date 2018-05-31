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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

AFP

“Я хочу мира. Главное - мы хотим мира. Это было большой проблемой, но я думаю, что все получится”.

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня.

AFP

Ни один действующий президент США не встречался с лидером Северной Кореи.

AFP

Трамп удивил мир, приняв приглашение провести беспрецедентную встречу. Это произошло в марте 2018 года.

AFP

Незадолго до этого оба лидера обменивались угрозами.

“США терпеливы и сильны, но если нам придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею”.

“Человек-ракета начал самоубийственную миссию”.

Прорыв в отношениях КНДР с Западом произошел на фоне переговоров Севера и Юга.

KCNA

Один из ключевых вопросов для обсуждения на встрече - ядерная программа КНДР.

США хотят, чтобы Пхеньян полностью прекратил пуски ракет и свернул программу.

KCNA

Ким пообещал прекратить ядерные испытания и запуски ракет, а также закрыть полигон.

Но аналитики полагают, что Ким Чен Ын вряд ли легко откажется от оружие, которое он заполучил с таким трудом.

REUTERS

24 мая Трамп неожиданно объвил об отмене встречи, однако потом заявил, что она все же состоится.

AFP

Встреча двух лидеров пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза.

REUTERS