Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

AFP
“Я хочу мира. Главное - мы хотим мира. Это было большой проблемой, но я думаю, что все получится”.
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня.
AFP
Ни один действующий президент США не встречался с лидером Северной Кореи.
AFP
Трамп удивил мир, приняв приглашение провести беспрецедентную встречу. Это произошло в марте 2018 года.
AFP
Незадолго до этого оба лидера обменивались угрозами.
“США терпеливы и сильны, но если нам придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею”.
“Человек-ракета начал самоубийственную миссию”.
Прорыв в отношениях КНДР с Западом произошел на фоне переговоров Севера и Юга.
KCNA
Один из ключевых вопросов для обсуждения на встрече - ядерная программа КНДР.
США хотят, чтобы Пхеньян полностью прекратил пуски ракет и свернул программу.
KCNA
Ким пообещал прекратить ядерные испытания и запуски ракет, а также закрыть полигон.
Но аналитики полагают, что Ким Чен Ын вряд ли легко откажется от оружие, которое он заполучил с таким трудом.
REUTERS
24 мая Трамп неожиданно объвил об отмене встречи, однако потом заявил, что она все же состоится.
AFP
Встреча двух лидеров пройдет в роскошном отеле на сингапурском острове Сентоза.
REUTERS