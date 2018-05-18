Платье для Меган Маркл

Дизайн платья невесты - один из самых тщательно охраняемых секретов королевской свадьбы, но это не остановило поток спекуляций по поводу наряда Меган Маркл. Четыре студента, изучающие моду, делятся своими идеями о том, как должна выглядеть невеста на королевской свадьбе.
“Меган - такая сильная женщина, - говорит Сидни. - И ее платье тоже - оно структурированное, с элементами костюма. Меган - представитель нового поколения членов королевской семьи, говорит Сидни: ”Ее платье отражает это“.
Ханну на создание платья вдохновил образ молодой королевы Елизаветы II, посещавшей страны Содружества в ярких платьях в цветочек. Но у этого платья вряд ли будет большой ценник - нижняя юбка сделана из материала для штор.
Эмили смешивает Голливуд с милитари - бархат с кожей. Она соглашается, что такое смелое сочетание может шокировать фанатов королевской семьи, но надеется, что в таком наряде Меган будет чувствовать себя “вдохновленной и немного сексуальной”.
Сидни вдохновилась воспоминаниями из собственного детства: “Пасхальное воскресенье - очень важный день среди чернокожих афроамериканцев. На тебе в этот день обязательно будет белое пушистое платье”. Некоторые элементы платья, например, воротник - напоминание о свадебном платье матери Меган Маркл.