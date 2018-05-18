Когда-то королевские свадебные наряды были очень яркими
Королева Мария I выходила замуж в 1554 году в пурпурном платье - этот цвет носили только королевские особы
В платье принцессы Шарлотты в 1816 году были вплетены настоящие серебряные нити, из них же была сделана вышивка
Королева Виктория выбрала простое белое платье из английского шелка с кружевами
И положила начало традиции выходить замуж в белом
Королева-мать надела поверх свадебного платья длинную свободную накидку
Но есть несколько правил, по которым шьют почти все платья для королевских особ
Никаких голых коленей - платье невесты практически всегда до пят
С 1950-х годов юбки понемногу становились все более пышными
Кронпринцесса Швеции Виктория выходила замуж в платье с открытыми плечами
Но большинство королевских невест предпочитают длинные рукава
Еще несколько обязательных штрихов к портрету венценосной невесты...
Длинный шлейф создает ощущение величественности по дороге к алтарю
Фата - обязательный атрибут на любой королевской свадьбе
Ориентиром для невест остается платье Грейс Келли - с воротником-стойкой и длинными рукавами
Хотя героиня Меган Маркл в сериале 'Форс-мажоры' выходила замуж в многослойном кружевном платье
Может быть, она приготовила нам сюрприз и в этот раз - ждать осталось недолго