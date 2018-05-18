Они идут на свадьбу

1200 приглашений и 66 млн британцев. Знакомьтесь: трое обычных людей, которых пригласили на королевскую свадьбу.
Джоржда Фурце, 12 лет
Благотворительная организация Steel Bones
На свадьбу Джорджа наденет блестящую туфлю и розовый протез. Оставшись без ноги с рождения, теперь она помогает людям с ампутированными конечностями. “Некоторые говорят вещи, которые могут вас расстроить”, - говорит она и добавляет: “Я стараюсь помогать им изо всех сил”.
Лаура Джилл, 31 год
Работник благотворительной организации
Свадьба будет непростым испытанием для Лауры - у нее аутизм и нарушение обучаемости, но она приятно взволнована. Ее пригласили из-за ее работы. “Я без тормозов”, - говорит девушка, которая создала клуб знакомств для таких же молодых людей, как она.
Филип Джиллеспай, 30 лет
Ветеран и активист благотворительной организации
Филип получил ранение в Афганистане, сам он говорит об этом так: “Талибан” забрал мою ногу, но я бы не хотел, чтобы они забрали мою жизнь“. Благотворительная организация ABF помогла ему восстановиться, и теперь Филип стал ее лицом.