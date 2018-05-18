Автор: Мари Джексон
Фото: Марко Кесселер, Бекс Уэйд и Чарльз МакКиллан

Они идут на свадьбу

1200 приглашений и 66 млн британцев. Знакомьтесь: трое обычных людей, которых пригласили на королевскую свадьбу.

Джоржда Фурце, 12 лет

Благотворительная организация Steel Bones

На свадьбу Джорджа наденет блестящую туфлю и розовый протез. Оставшись без ноги с рождения, теперь она помогает людям с ампутированными конечностями. “Некоторые говорят вещи, которые могут вас расстроить”, - говорит она и добавляет: “Я стараюсь помогать им изо всех сил”.
Джоржда Фурце

Меня пригласили на свадьбу, а Трампа - нет.

Лаура Джилл, 31 год

Работник благотворительной организации

Свадьба будет непростым испытанием для Лауры - у нее аутизм и нарушение обучаемости, но она приятно взволнована. Ее пригласили из-за ее работы. “Я без тормозов”, - говорит девушка, которая создала клуб знакомств для таких же молодых людей, как она.
Хелен, мать Лауры

Она так много работает и стольким людям приносит пользу.

Филип Джиллеспай, 30 лет

Ветеран и активист благотворительной организации

Филип получил ранение в Афганистане, сам он говорит об этом так: “Талибан” забрал мою ногу, но я бы не хотел, чтобы они забрали мою жизнь“. Благотворительная организация ABF помогла ему восстановиться, и теперь Филип стал ее лицом.
Филип Джиллеспай

Принц Гарри любит заботиться о ветеранах. В моей книге он - положительный герой.