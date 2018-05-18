Они идут на свадьбу

Филип получил ранение в Афганистане, сам он говорит об этом так: “Талибан” забрал мою ногу, но я бы не хотел, чтобы они забрали мою жизнь“. Благотворительная организация ABF помогла ему восстановиться, и теперь Филип стал ее лицом.